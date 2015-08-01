Сборная России может сыграть товарищеский матч с Германией. Дайджест событий дня

<div><em>Станислав Черчесов может возглавить «Терек», Артем Дзюба получил перелом носа, «Вольфсбург» и «ПСЖ» выиграли Суперкубки своих стран. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях дня в одном материале.</em><strong><br /> <br /> <font color="#ff9900">Гасилин: «Давно хотел попробовать себя в Европе и понимал, что нужно цепляться за каждый шанс»</font></strong></div> <div> </div> <div>Чемпион Европы среди игроков до 17 лет и серебряный призер юношеского Euro U-19 Алексей Гасилин отметил, что, узнав о возможной аренде в "Шальке", сразу дал согласие.</div> <div> </div> <div>"Даже не раздумывал, когда получил предложение от "Шальке", – подчеркнул Гасилин. – Давно хотел попробовать себя в Европе и понимал, что нужно цепляться за каждый шанс. Впервые об интересе клуба я узнал еще перед чемпионатом Европы. Хотя никакой конкретики не было, меня лишь заверили: мол, будем пристально следить за тобой. Забил два гола, добрался до финала, вернулся в Питер и получил ответ: "Ты нам понравился, приезжай в Гельзенкирхен". Визу мне сделали за сутки! Тренеры "Шальке" засыпали почту "Зенита" просьбами а-ля "Ну когда же Алексей приедет?!"</div> <div> </div> Вариант с арендой устроил всех: и меня, и оба клуба. У "Зенита" и "Шальке" один титульный спонсор, так что вопросов и неувязок не возникало". <br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Краснодар» провел переговоры с Гильерме</strong></span></div> <div> </div> <div>Вратарь "Локомотива" Гильерме на этой неделе прилетал в Краснодар на переговоры с клубом Сергея Галицкого по поводу своего контракта, который, вполне возможно, будет подписан в ближайшее время. </div> <div> </div> <div>Напомним, что 29-летний бразилец, выступающий в России с 2007 года, в ближайшее время должен получить российское гражданство. В текущем сезоне Гильерме провел в премьер-лиге два матча, пропустил один мяч. Также на его счету встреча за Суперкубок России и один пропущенный мяч.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Ди Марию за отсутствие аргентинца на сборах </strong></span></div> <div> </div> <div>Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Ди Мария не приехал на сборы команды в США, за что был оштрафован на 360 тысяч фунтов стерлингов, информирует Mirror. </div> <div> </div> <div>К тому же манкунианцы могут дополнительно наказать футболиста, который находится в шаге от перехода в "ПСЖ". "МЮ" хочет повысить сумму трансфера до 45 миллионов фунтов вместо "запланированных" 43,7 миллиона, а разницу вычесть из последующей зарплаты Ди Марии в парижском клубе. Руководство "Манчестера" уверено, что "ПСЖ" согласится на такие условия.</div> <div> </div> <div>Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет договор на четыре года и будет получать 11 миллионов евро за сезон.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=436302" target="_blank">Задача со звездочкой. Как изменится "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне</a><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Манчестер Сити» готов платить Гвардиоле 100 миллионов фунтов </strong></span></div> <div> </div> <div>"Манчестер Сити" не оставляет попыток подписать контракт с испанским рулевым мюнхенской "Баварии" Хосепом Гвардиолой. Как стало известно, англичане готовы платить 20 миллионов фунтов в год за 5-летний контракт со специалистом.</div> <div> </div> <div>Напомним, что в настоящее время главным тренером "Манчестер Сити" является чилиец Мануэль Пеллегрини, вместе с которым команда завоевала титул чемпионов Англии в сезоне 2013/14.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/DK1_4315.JPG" width="580" height="387" alt="" /><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Черчесов может возглавить «Терек» </strong></span></div> <div> </div> <div>Экс-главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов может воглавить "Терек", сообщает "Советский спорт". По версии издательства, руководство грозненского клуба недовольно работой Рашида Рахимова и всерьез думает о его замены. </div> <div> </div> <div>После трех туров "Терек" не добился ни одной победы, а сегодня разгромно проиграл "Зениту" - 3:0. Кроме того, главный тренер не контролирует поведение игроков, которые отказываются признавать его авторитет. </div> <div> </div> <div>Напомним, что Станислав Черчесов уже тренировал "Терек" в период с 2011-го по 2013-й года. </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Генсек DFB поддержал идею провести матч между Россией и Германией в Волгограде </strong></span></div> <div> </div> <div>Генеральный секретарь DFB Хельмут Сандрок поддержал идею провести товарищеский матч между сборными России и Германии в качестве матча-открытия стадиона в Волгограде, окончание строительства которого планируется в 2017 году.</div> <div> </div> <div>"Я слышал об этой идее, и мне она нравится. Говорить что-то более конкретное пока рано. Во-первых, впереди еще много времени. Во-вторых, последнее слово при выборе соперников по товарищескому матчу всегда остается за тренером. А вдруг наши сборные попадут в одну группу на чемпионате мира? Поэтому загадывать сейчас не хотелось бы. Но, повторюсь, такую инициативу я бы поддержал", — заявил генсек немецкого футбольного союза. <br /> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дзюба получил перелом носа</strong></span><br /> <br /> <div>Нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил перелом носа в игре 3-го тура РФПЛ против "Терека" (3:0). Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. </div> <div> </div> <div>Сообщается, что сразу после этого его увезли на машине скорой помощи для углубленного осмотра. </div> <div> </div> <div>Напомним, что Артем Дзюба стал игроком "Зенита" этим летом, перейдя из стана "Спартака" в статусе свободного агента.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Слуцкий — о сборной: «Без меня меня женили» </strong></span></div> <div> </div> <div> Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в очередной раз прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост наставника сборной России. </div> <div> </div> <div>"Спрашивая меня про это, вы должны понимать, что я последний, кто может дать какие-то пояснения. Как и вы, я ограничиваюсь данными в СМИ. Эта тема поднадоела, поэтому пытаюсь абстрагироваться от нее. Вообще, ситуация комична, ведь, по сути, без меня меня женили. Ощущение, что все все знают, а я — нет", - сказал специалист "НТВ-ПЛЮС".<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank">Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</a><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> «Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии<br /> </span></strong><br /> <div>Вслед за некоторыми другими европейскими футбольными сезонами стартовал оный и в Германии: в Вольфсбурге одноименный клуб и "Бавария" разыгрывали Суперкубок страны. Естественно, шансы на победу гостей были куда более предпочтительными, но "волки" в минувшем году прослыли играющей и интересной командой, поэтому заранее сбрасывать со счетом участника Лиги чемпионов было нельзя. И в первой половине встречи при несколько академичной игре подопечные Дитера Хекинга свои ворота на замке сохранили, которые защищал не основной вратарь Диего Бенальо, а вернувшийся из аренды в "Вердере" Коэн Кастелс. Однако на самом старте второго тайма надежда "Баварии" Арьен Роббен вывел "ротхозе" вперед. Было ощущение, что теперь играть гостям будет куда легче, они будут действовать раскованно и смогут забить еще, но мяч в ворота бельгийца больше не шел. А когда дело катилось к минимальной победе "Баварии", быка за рога резко взял порядком позабытый широкой публикой Никлас Бендтнер, забивший гол на 89-й минуте и тем самым спасший "волков" от поражения в основное время. В серии пенальти же оказалась фатальной попытка Хаби Алонсо. </div> <div> </div> <div>1 августа. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена"</div> <div> </div> <div><strong>Вольфсбург - Бавария (Мюнхен) - 1:1 (0:0, 1:1, 5:4 по пен.)</strong> <a href="https:///online/79784" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></div> <div> </div> <div><strong>Голы:</strong> 0:1 — Роббен, 49; 1:1 - Бендтнер, 89. </div> <div> </div> <div><strong>Вольфсбург:</strong> Кастелс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури (Шюррле, 63), Гилавоги, Де Брюйне, Перишич (Бендтнер, 70), Дост (Крузе, 70). </div> <div> </div> <div><strong>Бавария: </strong>Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Коста, Алонсо, Алькантара (Видаль, 74), Роббен, Левандовски (Рафинья, 72), Мюллер (Гетце, 84). </div> <div> </div> <div><strong>Предупреждения:</strong> Коста, 21; Гилавоги, 35; Налдо, 71; Перишич, 77; Видаль, 82. </div> <div> </div> <div><strong>Судья:</strong> Марко Фриц (Корб). </div> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«ПСЖ» взял Суперкубок Франции</strong></span></div> <div> </div> <div>Парижский ПСЖ на старте сезона уверенно расправился с "Лионом" в матче за Суперкубок Франции. </div> <div> </div> <div>1 августа. Монреаль. Стадион "Сапуто"</div> <div> </div> <div><strong>ПСЖ (Париж) - Лион - 2:0 (2:0)</strong></div> <div> </div> <div><strong>Голы:</strong> 1:0 - Орье, 11; 2:0 - Кавани, 17. </div> <div> </div> <div><strong>ПСЖ:</strong> Трапп, Орье, Максвелл, Силва, Луис, Матюиди, Верратти (Стамбули, 70), Рабиу, Моура (Баэбек, 82), Ибрагимович, Кавани (Огустен, 63). </div> <div> </div> <div><strong>Лион:</strong> Лопеш, Жалле, Бедимо, Коне, Умтити, Гоналон, Ферри (Мальбранк, 78), Толиссо, Лаказетт, Бензия (Геззаль, 67), Бове. </div> <div> </div> <div><strong>Предупреждения:</strong> Верратти, 60; Луис, 81. </div> <div> </div> <div><strong>Удаление:</strong> Гоналон, 64. </div> </div> </div> <div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>