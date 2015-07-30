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    «Штурм» – «Рубин» - 2:3, «Краснодар» – «Слован» - 2:0. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    30.07.2015 21:11
    «Краснодар» и «Рубин» начинают свой поход в Лиге Европы. «Бомбардир» в режиме реального времени рассказывает о событиях в матчах и вокруг них.
    «Краснодар» и «Рубин» начинают свой поход в Лиге Европы. «Бомбардир» в режиме реального времени рассказывает о событиях в матчах и вокруг них.

    22:10 У нас есть для вас свежая подборка трансферных слухов. Гильерме, например, близок к переходу в "Краснодар"!

    21:55     Выигрывают наши клубы свои игры! Хоть и заставили понервничать, но "Краснодар" и "Рубин" большие молодцы! Комфортный задел перед ответными матчами теперь есть у обеих команд.

    21:22 А "Краснодар" впереди уже со счетом 2:0! Пенальти реализовал Мамаев.

    21:17 Портнягин снова выводит "Рубин" вперед! Вот это матч!

    21:13     Сравнивает счет "Штурм". Неудачный угловой.

    20:48 Гранквист под занавес тайма выводит "Краснодар" вперед!

    20:23 Реализует Карадениз пенальти! Снова "Рубин" впереди!

    20:20     Сравнивает счет "Штурм". Авдияй отличился.

    20:15     Максим Канунников выводит "Рубин" вперед!

    20:00     Дружно перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей "Краснодар" - "Слован" и "Штурм" - "Рубин"!

    19:11 А вот и стартовый состав "Краснодара" на игру со "Слованом"!

    "Краснодар": Дикань, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Газинский, Мамаев, Перейра, Ари, Смолов, Вандерсон

    18:57 Уже известен стартовый состав казанской команды на игру против "Штурма"!

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Камболов, Оздоев, Билялетдинов, Гекдениз, Канунников, Эдуардо

    18:50 Напоминаем, что с завтрашнего дня мы начинаем дарить подарки! Получить их очень легко:

    «Бомбардир» дарит подарки!

    18:40 Сегодня мы проведем для вас текстовые онлайны поединков "Краснодар" - "Слован" и "Штурм" - "Рубин". Начало в 20:00. Ждем всех!

    18:22 Вот такой мотивирующий анонс подготовил "Рубин" к предстоящему матчу:



    18:09     Соперники у российских клубов сегодня серьезные! Почитайте наш материал, чтобы лучше оценить их силу:

    Галопом по Европам. С кем предстоит играть «Рубину» и «Краснодару»

    18:00 Добрый день, дорогие друзья! Всего два часа остается до момента, когда "Краснодар" и "Рубин" вступят в борьбу в Лиге Европы. В нашем онлайне мы соберем для вас все самое интересное, что окружает два главных футбольных противостояния четверга!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт "Краснодара"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии122
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 18:45

      Краснодар и Рубин с победой!!!!!

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 22:06

      Тяжело Краснодару!!

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      Рейтинг: +20

      Mister Best 1 августа 2015, 00:26

      Молодцы ребята....Молодцы!!!

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      Рейтинг: +11

      19Dinamo23 31 июля 2015, 21:46

      вместо рубина должны были быть мы

      0
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      Рейтинг: +35

      enot7000 31 июля 2015, 20:14

      красавцы наши!

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      Рейтинг: +84

      bw17 31 июля 2015, 19:22

      Красавцы, очки для страны добыли. Жаль Краснодар в ЛЧ не играет. Они бы там поинтереснее смотрелись чем ЦСКА. Видимо они знали, что их УЕФА накажет и слили концовку чемпионата, пропустив армейцев вперед. Жалко только, что армейцы этим не воспользовались. Скорей всего не пройдут Спарту..

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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 31 июля 2015, 14:35

      главное не сбавлять темп, удачи нашим клубам, и коням поправить положение

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      Рейтинг: +12

      arsi88 31 июля 2015, 14:15

      Обе команды считай прошли, я и не сомневался.. красавцы!!!

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 14:01

      супер!

      1
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      Рейтинг: +130

      Альтер 31 июля 2015, 13:30

      В краснодаре и не сомневался,Кононов знает своё дело.Поздравляю!Жалко Жоаозиньо ещё долго ждать.

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