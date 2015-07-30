«Штурм» – «Рубин» - 2:3, «Краснодар» – «Слован» - 2:0. Онлайн событий дня

«Краснодар» и «Рубин» начинают свой поход в Лиге Европы. «Бомбардир» в режиме реального времени рассказывает о событиях в матчах и вокруг них.
«Краснодар» и «Рубин» начинают свой поход в Лиге Европы. «Бомбардир» в режиме реального времени рассказывает о событиях в матчах и вокруг них.
22:10 У нас есть для вас свежая подборка трансферных слухов. Гильерме, например, близок к переходу в "Краснодар"!
21:55 Выигрывают наши клубы свои игры! Хоть и заставили понервничать, но "Краснодар" и "Рубин" большие молодцы! Комфортный задел перед ответными матчами теперь есть у обеих команд.
21:22 А "Краснодар" впереди уже со счетом 2:0! Пенальти реализовал Мамаев.
21:17 Портнягин снова выводит "Рубин" вперед! Вот это матч!
21:13 Сравнивает счет "Штурм". Неудачный угловой.
20:48 Гранквист под занавес тайма выводит "Краснодар" вперед!
20:23 Реализует Карадениз пенальти! Снова "Рубин" впереди!
20:20 Сравнивает счет "Штурм". Авдияй отличился.
20:15 Максим Канунников выводит "Рубин" вперед!
20:00 Дружно перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей "Краснодар" - "Слован" и "Штурм" - "Рубин"!
19:11 А вот и стартовый состав "Краснодара" на игру со "Слованом"!
"Краснодар": Дикань, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Газинский, Мамаев, Перейра, Ари, Смолов, Вандерсон
18:57 Уже известен стартовый состав казанской команды на игру против "Штурма"!
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Камболов, Оздоев, Билялетдинов, Гекдениз, Канунников, Эдуардо
18:50 Напоминаем, что с завтрашнего дня мы начинаем дарить подарки! Получить их очень легко:
«Бомбардир» дарит подарки!
18:40 Сегодня мы проведем для вас текстовые онлайны поединков "Краснодар" - "Слован" и "Штурм" - "Рубин". Начало в 20:00. Ждем всех!
18:22 Вот такой мотивирующий анонс подготовил "Рубин" к предстоящему матчу:
18:09 Соперники у российских клубов сегодня серьезные! Почитайте наш материал, чтобы лучше оценить их силу:
Галопом по Европам. С кем предстоит играть «Рубину» и «Краснодару»
18:00 Добрый день, дорогие друзья! Всего два часа остается до момента, когда "Краснодар" и "Рубин" вступят в борьбу в Лиге Европы. В нашем онлайне мы соберем для вас все самое интересное, что окружает два главных футбольных противостояния четверга!
22:10 У нас есть для вас свежая подборка трансферных слухов. Гильерме, например, близок к переходу в "Краснодар"!
21:55 Выигрывают наши клубы свои игры! Хоть и заставили понервничать, но "Краснодар" и "Рубин" большие молодцы! Комфортный задел перед ответными матчами теперь есть у обеих команд.
21:22 А "Краснодар" впереди уже со счетом 2:0! Пенальти реализовал Мамаев.
21:17 Портнягин снова выводит "Рубин" вперед! Вот это матч!
21:13 Сравнивает счет "Штурм". Неудачный угловой.
20:48 Гранквист под занавес тайма выводит "Краснодар" вперед!
20:23 Реализует Карадениз пенальти! Снова "Рубин" впереди!
20:20 Сравнивает счет "Штурм". Авдияй отличился.
20:15 Максим Канунников выводит "Рубин" вперед!
20:00 Дружно перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей "Краснодар" - "Слован" и "Штурм" - "Рубин"!
19:11 А вот и стартовый состав "Краснодара" на игру со "Слованом"!
"Краснодар": Дикань, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Газинский, Мамаев, Перейра, Ари, Смолов, Вандерсон
18:57 Уже известен стартовый состав казанской команды на игру против "Штурма"!
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Камболов, Оздоев, Билялетдинов, Гекдениз, Канунников, Эдуардо
18:50 Напоминаем, что с завтрашнего дня мы начинаем дарить подарки! Получить их очень легко:
«Бомбардир» дарит подарки!
18:40 Сегодня мы проведем для вас текстовые онлайны поединков "Краснодар" - "Слован" и "Штурм" - "Рубин". Начало в 20:00. Ждем всех!
18:22 Вот такой мотивирующий анонс подготовил "Рубин" к предстоящему матчу:
18:09 Соперники у российских клубов сегодня серьезные! Почитайте наш материал, чтобы лучше оценить их силу:
Галопом по Европам. С кем предстоит играть «Рубину» и «Краснодару»
18:00 Добрый день, дорогие друзья! Всего два часа остается до момента, когда "Краснодар" и "Рубин" вступят в борьбу в Лиге Европы. В нашем онлайне мы соберем для вас все самое интересное, что окружает два главных футбольных противостояния четверга!
Источник: Бомбардир.ру