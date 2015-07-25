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    Трансферные слухи. Форвард «Челси» может перейти в ЦСКА, Балотелли зовут в Легу Про


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    Голосов: 0
    25.07.2015 21:29
    Об интересе ЦСКА к новому игроку атаки, истерике Джордана Родеса, требовании фанатов «Ливерпуля» приобрести Ярмоленко и грядущем переходе Погба в «ПСЖ» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    Об интересе ЦСКА к новому игроку атаки, истерике Джордана Родеса, требовании фанатов "Ливерпуля" приобрести Ярмоленко и грядущем переходе Погба в "ПСЖ" - в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".
    Россия
    ЦСКА отказался от покупки Эдуардо Варгаса. Вместо чилийца московский клуб может взять в аренду форварда "Челси" Лоика Реми.
    В понедельник "Динамо" подпишет трехлетний контракт с Яном Мвила. Опорник уже полгода тренируется с москвичами, но из-за финансовых проблем сделка чуть не сорвалась.

    Таблица летних трансферов РФПЛ
    Англия
    Громкий скандал разразился в "Блэкберне". Клуб английского Чемпионшипа отказался продавать Джордана Родеса в "Миддлсбро" за 13 млн евро. В ответ на это Родес закатил настоящую истерику на тренировке: игрок отказался выполнять упражнения и в ультимативной форме потребовал продать его. Руководство "Блэкберна" на демарш форварда пока никак не отреагировало.
    Нападающий "Спортинга" Ислам Слимани близок к переходу в "Лестер". Алжирский голеадор известен тем, что забил судьбоносный гол в ворота сборной России на ЧМ-2014.
    Болельщики "Ливерпуля" просят руководство клуба приобрести Андрея Ярмоленко. По их мнению, украинский вингер выглядит куда предпочтительнее Жереми Менеза, за которого "красные" готовы заплатить 15 млн евро. Пока же в услугах Ярмоленко заинтересован только "Сток Сити".

    Таблица летних трансферов АПЛ




    Италия

    Защитник "Сассуоло" Франческо Ачерби заинтересовал "Наполи". Партенопейцы уже сделали официальное предложение о трансфере. Всего год назад Ачерби боролся с раком яичек, но победил болезнь и триумфально вернулся на поле.
    "Ювентус" договорился с "Шальке" о приобретении Юлиана Дракслера. Сумма трансфера составит 30 млн евро. Именно на такой цене изначально настаивал "Шальке"; сбить ее туринцы так и не смогли.
    Марио Гомес прощается с "Фиорентиной". В среду немецкий центрфорвард вылетает в Турцию, где подпишет контракт с "Бешикташем".

    Президент "Лупа Кастелли" Марко Амелия обозначил трансферные приоритеты на август. "Я планирую пригласить в клуб своего друга Марио Балотелли. Ему необходимо перезапустить свою карьеру, и я дам ему все для этого" - на полном серьезе заявил Амелия во время одной из телепередач. Телезрители его серьезность не поддержали и дружно засмеялись. "Лупа Кастелли" - новичок итальянской Лега Про.

    Таблица летних трансферов Серии А

    Германия

    Дортмундская "Боруссия", похоже, нашла замену ушедшему Чиро Иммобиле. Немецкий клуб предложил 12 млн евро "Тоттенхэму" за Роберто Сольдадо. Англичане склонны принять это предложение, сообщает Estadio Deportivo. Cорвать сделку еще может "Севилья", в спешном порядке готовая заплатить за Сольдадо 15 млн.

    Таблица летних трансферов Бундеслиги

    Франция

    "ПСЖ" продолжает разрывать трансферный рынок. Французы предложили 45 млн евро за опорника "Спортинга" Уильяма Карвальо. Кроме того, предложение "ПСЖ" принял хавбек "Ювентуса" Поль Погба, сообщает L’Equipe.

    Таблица летних трансферов Лиги 1
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: lfcimages.com, fcdynamo.kiev.ua
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17

      belgian2011 26 июля 2015, 13:12

      и где финансовый феер-плей у ПСЖ*??
      нафиг он нужен если они такие бабки тратят на игроков, а потом Динамо не может играть в ЛЕ??? (хотя они конечно запустили у себя сильно - покупают игроков, а не попадающих в основу по арендам или на лавочке и во 2-ую команду... ну хз)

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      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 26 июля 2015, 02:12

      М вилла в россию не играть приехал, а за бабками!!!

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      Рейтинг: +55

      Хавбэк > Молотобоец1895 26 июля 2015, 05:58

      Динамо уже ни кто не поможет!

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      Рейтинг: +93

      Klasse > Молотобоец1895 26 июля 2015, 11:20

      а кто приехал в россию чтобы играть? кто вообще играет в рфпл для того чтобы играть в футбол?

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 25 июля 2015, 23:27

      Надеюсь, что Карвальо и Погба откажут ПСЖ! Про Реми наверняка утка, хотя с Абрамовичем можно договориться, но Лоик не нужен! Я бы на месте Билялетдинова М'Вилла в команду вернул, а не продавал, хотя он безусловно усилит Динамо в случае данного трансфера!

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 25 июля 2015, 23:08

      Балотелли бы в Спартак. Вот это была бы бомба))

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      Рейтинг: +16

      Timmi-80 > invite yupi 26 июля 2015, 12:34

      Было бы бомбой, если бы он вообще в России нарисовался

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      Рейтинг: +10

      AndreiBER > vit1903 27 июля 2015, 12:38

      Ты историю сначала изучи, а потом говори про вымышленные звездочки! С чего они вымышленные? А про пердив просто бред сумасшедшего, обратись в хорошую клинику для душевнобольных, надеюсь врачи тебе помогут!

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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 22:39

      Бред... ЦСКА не возьмет Реми, ему уже 28...

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      Рейтинг: +293

      1897 25 июля 2015, 22:33

      Погба уже года так полтора принимает предложения от ПСЖ.

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      Рейтинг: +17

      Darya 25 июля 2015, 22:29

      Реми в ЦСКА - бред, т.к. Жозе нужно 3 форварда в команде!
      Сольдадо в Боруссии - было бы неплохо.

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 25 июля 2015, 22:20

      Реми, одумайся!!! Не вздумай переходить в цдка, не порть себе жизнь!

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