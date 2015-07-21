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    Трансферные слухи. «Спартак» нашел форварда в Бразилии, «ПСЖ» готовит безумную сделку


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    Голосов: 1
    21.07.2015 23:55
    «Бомбардир» запускает новую рубрику, в которой мы будем отражать главные трансферные слухи дня. В стартовом выпуске вас ждут предположения о Кевине Кураньи, возращении Думбия, переходе Халка и трансферной политике итальянской «Ромы».
    "Бомбардир" запускает новую рубрику, в которой мы будем отражать главные трансферные слухи дня. В стартовом выпуске вас ждут предположения о Кевине Кураньи, возращении Думбия, переходе Халка и трансферной политике итальянской "Ромы".

    Россия

    В матче с "Уфой" оборона "Спартака" вновь предстала слабым звеном. Однако усилять ее "красно-белые" не спешат, сосредоточив трансферные усилия на покупке форварда "Атлетико Минейро" Карлоса Карвальо. "Россияне сделали очень серьезное предложение" - агент игрока подтвердил интерес "Спартака". В текущем сезоне на счету Карвальо значатся лишь два гола.

    Таблица летних трансферов РФПЛ


    Англия

    Нападающий "Зенита" Халк может пополнить ряды "Манчестер Юнайтед". По мнению Луиса Ван Гала, бразилец со своими габаритами сможет легко вписаться в АПЛ и помочь "манкунианцам" вернуть чемпионский титул. В списке трансферных пожеланий Ван Гаала также значится форвард "ПСЖ" Златан Ибрагимович и вдруг перестал присутствовать Томас Мюллер.

    Возвращение Сейду Думбия в ЦСКА крайне маловероятно, сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Агент игрока сейчас договаривается о переходе Думбия в один из английских клубов. Нынешний клуб ивуарийца "Рома" категорически не хочет продолжать с ним сотрудничество. Сегодня Думбия снова отличился со знаком "Минус": ивуариец не реализовал пенальти в товарищеском матче с "Манчестер Сити".

    Таблица летних трансферов АПЛ

    Германия

    Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи, похоже, определился со своим следующим клубом. По сообщению Bild, немец рассчитывает перейти в "Аугсбург". Также робкую заинтересованность в Кураньи начинает проявлять "Байер".

    Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель все ближе к переходу в "Ювентус". Туринцы готовы заплатить за него 13 млн евро. Отметим, что тремя годами ранее питерцы купили Витселя за 40 млн.

    Нападающий Марко Ливайя, с помпой приобретенный "Рубином" год назад, близок к уходу из клуба. Казанцы настолько разочаровались в хорватском форварде, что готовы отпустить его бесплатно. Главным претендентом на Ливайю считается итальянская "Болонья".

    Голкипер "Арсенала" Войцех Щесны в ближайшие часы станет игроком "Ромы". Детали сделки стороны, скорее всего, обнародуют завтра.

    Таблица летних трансферов Серии А


    Франция

    "ПСЖ" готовит самую безумную сделку в истории футбола. По слухам, парижане хотят заплатить за форварда "Барселоны" Неймара 190 млн евро. Бразилец должен стать заменой уходящему Златану Ибрагимовичу.

    Таблица летних трансферов Лиги 1
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный инстаграм "Барселоны"
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 23 июля 2015, 13:08

      190 лямов капец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 23 июля 2015, 11:14

      Спартак хочет испортить очередного талантливого парня.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 22 июля 2015, 22:30

      Барселона не отдаст Неймара она не бедная если он сам не захочет этого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Степашка 22 июля 2015, 18:34

      что делать неймару в лиге 1. если только бобла поднять . так молодой еще заработает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      kasper1979 22 июля 2015, 18:21

      еаена

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Дима Ярош 22 июля 2015, 14:38

      Смысл Неймару переходить из величайшего клуба, в унылый денежный мешок?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      CHECHEN_WOLF_95 22 июля 2015, 12:26

      Не...хре..на. себе 190млн€

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      ruad 22 июля 2015, 12:13

      190 млн ауууууууууу я один считаю что футбольный мир еб....ся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > ruad 22 июля 2015, 12:26

      С учетом инфляции и увеличения денежной массы, которая крутится в футболе, когда-нибудь и эти деньги будут считаться нормой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 22 июля 2015, 12:03

      почти решен вопрос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 22 июля 2015, 11:24

      Всего лишь слухи

      3
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