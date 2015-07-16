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Евро-2015. Россия в финале сыграет с Испанией

<div style="text-align: justify;">В полуфинальном матче чемпионата Европы для команд не старше 19 лет сборная России разгромила Грецию и вышла в финал. Команда под управлением Дмитрия Хомухи забила четыре мяча в ворота хозяев турнира. В решающем матче россияне встретятся Испанией, которая обыграла команду Франции (2:0). Финальная встреча состоится 19 июля в 21:00 (мск).</div> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Россия U-19 – Греция U-19 - 4:0</span></strong></span></div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Голы:</strong></span><strong> </strong></span>1:0 – Чернов, 50; 2:0 – Гасилин, 52; 3:0 – Шейдаев (пенальти), 64; 4:0 – Чернов, 79.</div> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Россия:</strong></span></span><strong> </strong>Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов (Черов, 71), Головин (Мелкадзе, 58), Безденежных (Зуев, 46), Шейдаев, Гасилин.</div> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Греция: </strong></span></span>Коцарис (Теодаракис, 85), Салиакас, Цимикас, Целепидис, Маркопулиотис, Кирьякопулос, Русос, Карахалиос, Стаикос (Орфанидис, 62), Кулурис (Васаитис, 72), Вергос.</div> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>П</strong><strong>редупреждения:</strong></span></span><strong> </strong>Баринов, 68 – Кирьякопулос, 64; Васаитис, 78.</div> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Удаление:</strong></span></span><strong> </strong>Целепидис, 68.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Франция U-19 – Испания U-19 0:2 (0:0, 0:2)</strong></span></span></div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> </strong></span></span></div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Голы:</strong></span></span> 0:1 – Асенсио, 88; 0:2 – Асенсио, 90.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Франция: </strong></span></span>Эскале, Фюльжини, Дьякаби, Диалло, Лукас-Франсуа, Кеман, Кили (Тусар, 88), Блен, Коман, Корне, Гирасси (Дембеле, 72).<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Испания:</strong></span></span><span style="font-size: 16px;"><strong> </strong></span>Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха, Мерино (Диоп, 90), Себальос, Асенсио, Родриго Эрнандес, Падреса (Лейва, 68), Майораль.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Предупреждения: </strong></span></span>Килик, 32; Дембеле, 73; Лукас-Франсуа, 80 – Мерино, 62</div> <div> </div> <div>16 июля 2015. 21:45 мск. Стадион: «Стадио Катеринис»</div> <br /> <img src="http://ru.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/Comp_Matches/02/26/57/26/2265726_w2.jpg" width="580" height="326" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://ru.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/Comp_Matches/02/26/57/21/2265721_w2.jpg" width="580" height="326" alt="" /><br /> <br /> <img src="http://ru.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/Comp_Matches/02/26/57/17/2265717_w2.jpg" width="580" height="326" alt="" /><br /> <br /> <strong style="text-align: justify;"><em>Внимание!</em></strong><em style="text-align: justify;"> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div>

Комментарии (338)
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castromen
1437070401
Смотрел матч. Ребята обучены тренером играть и выигрывать. Браво Хомуха,браво все без исключения футболисты.Светлое пятно на фоне первой сборной. Вот они-основа будущей сборной страны во главе с тренером.
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Tajfun
1437070536
МОЛОДЦЫ! Ну пасаны ну ребята)))
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Luter Red
1437070578
Браво пацаны молодцы))) в этих 19-18 летних юнцах больше мужество и самоотдачи в 10 раз , по сравнение с их коллегами с первой сборной!!!
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ТОПТЫГИН
1437070882
мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ,после финала-выставить молодёжку вместо -тех медленных , ленивых и обожравшихся пежонов,которые называют себя основной командой страны!!!
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orbit22rus
1437071446
Просто оставлю это здесь для укропов. ``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``` `¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`` `¶¶¶`````````````````````````````````¶¶¶¶`` `¶¶¶````````````````¶¶¶¶¶`````````````¶¶¶`` `¶¶¶````````````````¶¶¶¶¶`````````````¶¶¶`` `¶¶¶````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````¶¶¶`` `¶¶¶```````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````¶¶¶`` `¶¶¶``````````¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶`````````````¶¶¶`` `¶¶¶``````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶`````````¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶``````````¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````¶¶¶`` `¶¶¶¶````````````````````````````````¶¶¶¶`` `¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``` ``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````
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Zidan05
1437072013
Нужно отправить основную сборную в отставку во главе с тренером и принять на работу этих парней вместе с тренером и к 18 году мы получим очень хороший продукт, который не стыдно будет показать!
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XXMOHAXX
1437072211
Хомуху со всеми этими пацанами-героями в основную... Имхо...
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diktor
1437072482
Митрюшкина -вместо дырки сборной,Акинфеев прочь из сборной.
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ПерекатиПоле
1437080402
По уму, конечно, нужно было не лимит 5-6 вводить, а брать вот эту команду, и добавлять 17-й в наш чемпионат. С правом первоочередной аренды игроков-россиян у клубов РПЛ. Наигрывали бы костяк будующей сборной в конкурентной борьбе. А так сейчас ребята разлетятся по скамейкам своих клубов, и превратятся в Дзюб, Кокориных и Комбаровых.
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alessios1990
1437113616
Дмитрия Хомуху я считаю,что всерьез должно рассмотреть руководство РФС в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России! В этом тренере виден огромный потенциал.
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