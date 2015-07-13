Спагетти-вестерн. Главные вопросы по уходу Фабио Капелло из сборной России

<em>Фабио Капелло решил перебить новость про отставку Станислава Черчесова своей. Он подписал соглашение о расторжении договора с РФС и наверняка в самое ближайшее время покинет Россию. "Бомбардир" дает ответы на все вопросы истории, которая тянется уже несколько месяцев.</em> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Почему это важно?</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Фабио Капелло – мировая величина футбола, за скандалами с контрактом которого следили вообще везде. Теперь даже в Исландии или Андорре в курсе, что в России могут пообещать кучу денег, а потом не выплатить, потому что скоро Новый год. Работа итальянца в нашей стране, кажется, окончательно провела черту под начавшейся почти 10 лет назад любовью к иностранным тренерам. Начал этот этап Гус Хиддинк. После Дика Адвоката возникли сомнения. Теперь же все в один голос твердят, что сборной нужен отечественный специалист. При том, что Капелло был первым за долгое время тренером, который смотрел очень много матчей со стадиона и не боялся приглашать в команду новичков. </div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Все решено официально?</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Пока еще расторжение контракта официальными лицами не объявлено. Более того, еще утром и.о. президента РФС Никита Симонян говорил, что никакой отставки ждать в ближайшее время не следует. Но Виталий Мутко, решающий сейчас в российском футболе куда больше, анонсировал новости "сегодня или в крайнем случае завтра". Еще вчера об отставке итальянца сообщил комментатор "НТВ-Плюс" Нобель Арустамян. Уже сегодня сразу в нескольких источниках появилась информация, что Капелло согласился на прекращение трудовых отношений. Подтверждает слухи и тот факт, что тренер не присутствовал на матче Суперкубка России, хотя ранее он посещал встречи подобного уровня.<br /> <br /> <img src="http://media.rfs.ru/res/galleries/dc/a7/3088/image.orig.45836.jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Кто будет следующим тренером сборной?</strong></span></span></div> <div> </div> <div>О кандидатах на пост тренера говорят постоянно, начиная с весны. Основным считается Леонид Слуцкий, работающий с ЦСКА. Но совмещение должностей не допускается ни РФС, ни "армейцами". При этом до начала сезона осталась всего неделя. Буквально сегодня освободился от работы в "Динамо" Станислав Черчесов.</div> <div> </div> <div>"Наша тенденция – со сборной должен работать российский тренер. Со следующего цикла – точно. Кто это может быть? Бородюк, Слуцкий, Семин, Кононов", – говорил Никита Симонян несколько недель назад. Из всех указанных специалистов без работы сейчас находится только Бородюк.</div> <div> </div> <div>Можно с уверенностью заявлять, что новый тренер будет либо россиянином, либо давно работающим в нашей стране иностранцем. На нового топ-специалиста из Европы у РФС сейчас просто нет денег.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>А ему тоже будут платить 7 миллионов в год?</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Нет. Контракт Фабио Капелло – один из главных провалов юристов РФС и тех, кто ставил подписи под договором со стороны организации. Пункт об отступных итальянцу был составлен таким образом, что при любом развитии событий он получал всю положенную по контракту сумму, а в РФС никак не могли этого изменить. </div> <div> </div> <div>Подобное стало возможно из-за громкого имени тренера и желания быстрее продлить контракт. Нынешняя ситуация заставляет РФС более внимательно и трезво смотреть на ключевые пункты договора с тренером сборной. Особенно если это будет россиянин.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>А как там вообще дела у сборной?</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Сборной России осталось сыграть четыре матча отборочного турнира Евро-2016, первый из которых состоится уже в начале сентября. На своем поле мы принимаем Швецию и Черногорию, а на выезд отправляемся к Лихтенштейну и Молдове. После поражения от Австрии положение россиян в группе зависит уже не только от них. Мы отстаем от занимающих второе место шведов на 4 очка, и даже победа в очном поединке не позволяет их обойти. Однако потеря очков против Швеции окончательно лишает Россию на выход в финальную часть чемпионата Европы с первого места. </div> <div><br /> <strong style="text-align: justify;"><em>Внимание!</em></strong><em style="text-align: justify;"> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em><br /> </div>