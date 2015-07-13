Спагетти-вестерн. Главные вопросы по уходу Фабио Капелло из сборной России

Фабио Капелло решил перебить новость про отставку Станислава Черчесова своей. Он подписал соглашение о расторжении договора с РФС и наверняка в самое ближайшее время покинет Россию. "Бомбардир" дает ответы на все вопросы истории, которая тянется уже несколько месяцев.

Почему это важно?

Фабио Капелло – мировая величина футбола, за скандалами с контрактом которого следили вообще везде. Теперь даже в Исландии или Андорре в курсе, что в России могут пообещать кучу денег, а потом не выплатить, потому что скоро Новый год. Работа итальянца в нашей стране, кажется, окончательно провела черту под начавшейся почти 10 лет назад любовью к иностранным тренерам. Начал этот этап Гус Хиддинк. После Дика Адвоката возникли сомнения. Теперь же все в один голос твердят, что сборной нужен отечественный специалист. При том, что Капелло был первым за долгое время тренером, который смотрел очень много матчей со стадиона и не боялся приглашать в команду новичков.

Все решено официально?





Пока еще расторжение контракта официальными лицами не объявлено. Более того, еще утром и.о. президента РФС Никита Симонян говорил, что никакой отставки ждать в ближайшее время не следует. Но Виталий Мутко, решающий сейчас в российском футболе куда больше, анонсировал новости "сегодня или в крайнем случае завтра". Еще вчера об отставке итальянца сообщил комментатор "НТВ-Плюс" Нобель Арустамян. Уже сегодня сразу в нескольких источниках появилась информация, что Капелло согласился на прекращение трудовых отношений. Подтверждает слухи и тот факт, что тренер не присутствовал на матче Суперкубка России, хотя ранее он посещал встречи подобного уровня.

Кто будет следующим тренером сборной?

О кандидатах на пост тренера говорят постоянно, начиная с весны. Основным считается Леонид Слуцкий, работающий с ЦСКА. Но совмещение должностей не допускается ни РФС, ни "армейцами". При этом до начала сезона осталась всего неделя. Буквально сегодня освободился от работы в "Динамо" Станислав Черчесов.

"Наша тенденция – со сборной должен работать российский тренер. Со следующего цикла – точно. Кто это может быть? Бородюк, Слуцкий, Семин, Кононов", – говорил Никита Симонян несколько недель назад. Из всех указанных специалистов без работы сейчас находится только Бородюк.

Можно с уверенностью заявлять, что новый тренер будет либо россиянином, либо давно работающим в нашей стране иностранцем. На нового топ-специалиста из Европы у РФС сейчас просто нет денег.

А ему тоже будут платить 7 миллионов в год?

Нет. Контракт Фабио Капелло – один из главных провалов юристов РФС и тех, кто ставил подписи под договором со стороны организации. Пункт об отступных итальянцу был составлен таким образом, что при любом развитии событий он получал всю положенную по контракту сумму, а в РФС никак не могли этого изменить.

Подобное стало возможно из-за громкого имени тренера и желания быстрее продлить контракт. Нынешняя ситуация заставляет РФС более внимательно и трезво смотреть на ключевые пункты договора с тренером сборной. Особенно если это будет россиянин.

А как там вообще дела у сборной?

Сборной России осталось сыграть четыре матча отборочного турнира Евро-2016, первый из которых состоится уже в начале сентября. На своем поле мы принимаем Швецию и Черногорию, а на выезд отправляемся к Лихтенштейну и Молдове. После поражения от Австрии положение россиян в группе зависит уже не только от них. Мы отстаем от занимающих второе место шведов на 4 очка, и даже победа в очном поединке не позволяет их обойти. Однако потеря очков против Швеции окончательно лишает Россию на выход в финальную часть чемпионата Европы с первого места.



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Фабио Капелло решил перебить новость про отставку Станислава Черчесова своей. Он подписал соглашение о расторжении договора с РФС и наверняка в самое ближайшее время покинет Россию. "Бомбардир" дает ответы на все вопросы истории, которая тянется уже несколько месяцев.