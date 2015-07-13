Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спагетти-вестерн. Главные вопросы по уходу Фабио Капелло из сборной России


    0
    Голосов: 0
    13.07.2015 20:25
    Фабио Капелло решил перебить новость про отставку Станислава Черчесова своей. Он подписал соглашение о расторжении договора с РФС и наверняка в самое ближайшее время покинет Россию. "Бомбардир" дает ответы на все вопросы истории, которая тянется уже несколько месяцев.
    Фабио Капелло решил перебить новость про отставку Станислава Черчесова своей. Он подписал соглашение о расторжении договора с РФС и наверняка в самое ближайшее время покинет Россию. "Бомбардир" дает ответы на все вопросы истории, которая тянется уже несколько месяцев.
    Почему это важно?
    Фабио Капелло – мировая величина футбола, за скандалами с контрактом которого следили вообще везде. Теперь даже в Исландии или Андорре в курсе, что в России могут пообещать кучу денег, а потом не выплатить, потому что скоро Новый год. Работа итальянца в нашей стране, кажется, окончательно провела черту под начавшейся почти 10 лет назад любовью к иностранным тренерам. Начал этот этап Гус Хиддинк. После Дика Адвоката возникли сомнения. Теперь же все в один голос твердят, что сборной нужен отечественный специалист. При том, что Капелло был первым за долгое время тренером, который смотрел очень много матчей со стадиона и не боялся приглашать в команду новичков.
    Все решено официально?
    Пока еще расторжение контракта официальными лицами не объявлено. Более того, еще утром и.о. президента РФС Никита Симонян говорил, что никакой отставки ждать в ближайшее время не следует. Но Виталий Мутко, решающий сейчас в российском футболе куда больше, анонсировал новости "сегодня или в крайнем случае завтра". Еще вчера об отставке итальянца сообщил комментатор "НТВ-Плюс" Нобель Арустамян. Уже сегодня сразу в нескольких источниках появилась информация, что Капелло согласился на прекращение трудовых отношений. Подтверждает слухи и тот факт, что тренер не присутствовал на матче Суперкубка России, хотя ранее он посещал встречи подобного уровня.

    Кто будет следующим тренером сборной?
    О кандидатах на пост тренера говорят постоянно, начиная с весны. Основным считается Леонид Слуцкий, работающий с ЦСКА. Но совмещение должностей не допускается ни РФС, ни "армейцами". При этом до начала сезона осталась всего неделя. Буквально сегодня освободился от работы в "Динамо" Станислав Черчесов.
    "Наша тенденция – со сборной должен работать российский тренер. Со следующего цикла – точно. Кто это может быть? Бородюк, Слуцкий, Семин, Кононов", – говорил Никита Симонян несколько недель назад. Из всех указанных специалистов без работы сейчас находится только Бородюк.
    Можно с уверенностью заявлять, что новый тренер будет либо россиянином, либо давно работающим в нашей стране иностранцем. На нового топ-специалиста из Европы у РФС сейчас просто нет денег.
    А ему тоже будут платить 7 миллионов в год?
    Нет. Контракт Фабио Капелло – один из главных провалов юристов РФС и тех, кто ставил подписи под договором со стороны организации. Пункт об отступных итальянцу был составлен таким образом, что при любом развитии событий он получал всю положенную по контракту сумму, а в РФС никак не могли этого изменить.
    Подобное стало возможно из-за громкого имени тренера и желания быстрее продлить контракт. Нынешняя ситуация заставляет РФС более внимательно и трезво смотреть на ключевые пункты договора с тренером сборной. Особенно если это будет россиянин.
    А как там вообще дела у сборной?
    Сборной России осталось сыграть четыре матча отборочного турнира Евро-2016, первый из которых состоится уже в начале сентября. На своем поле мы принимаем Швецию и Черногорию, а на выезд отправляемся к Лихтенштейну и Молдове. После поражения от Австрии положение россиян в группе зависит уже не только от них. Мы отстаем от занимающих второе место шведов на 4 очка, и даже победа в очном поединке не позволяет их обойти. Однако потеря очков против Швеции окончательно лишает Россию на выход в финальную часть чемпионата Европы с первого места.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии55
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Lucius 15 июля 2015, 15:34

      "Контракт Фабио Капелло – один из главных провалов юристов РФС"
      никакой это не провал! очередная афера!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      weinmar 14 июля 2015, 23:13

      "На нового топ-специалиста из Европы у РФС сейчас просто нет денег" И слава Богу, что нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      ode 14 июля 2015, 18:15

      Кто ответит за неустойку в 1 ярд? Оказывается Россия не так богата, чтобы покупать "дешевых" тренеров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      denmig 14 июля 2015, 18:01

      МИЛЛИАРДДРИСТЕН ! - вот как нужно было статью называть! что за скотство подарить столько бабола за даже не 0-0 а за 0-1!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      SERGEY17 14 июля 2015, 16:52

      Русские живут богато, раз такую зарплату положили.
      М-да, мы же за всё и заплатим, со своих карманов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 14 июля 2015, 13:51

      Я бы не стал Фабио увольнять, смысл в увольнение, если все равно все деньги выплачивать придется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      Великолепный 14 июля 2015, 12:50

      Наследство Капелло оставил не очень хорошее. Оно заключается в результатах, но есть и нечто большее. Магия имени Капелло, его предыдущих результатов сыграла негативную роль. Были подписаны бездумные контракты подписаны, что отразилось на отношении в том числе и болельщиков. Посмотрите еще раз на результаты опроса ВЦИОМ. Вокруг санкции, люди беднеют, а такие деньги выбрасываются на ветер... Во многом из-за Капелло у народа такое отношение к футболу. Путного он ничего не оставил. Любой тренер должен подготовить себе смену. Капелло этого не сделал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      vyishenka 14 июля 2015, 11:35

      В очередной раз испытаем чувство гордости за нашу сборную и её окружение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hasselby 14 июля 2015, 11:11

      Блин. Какая разница отечественный или иностранный? От гражданства и национальности способности тренировать улучшаются что ли? Нужен человек, который работать хочет. Хочет создать команду единомышленников! Команду которая хочет играть за победу, а не за деньги. Что бы зарплата была приятным бонусом для тренера и игроков! Вот тогда будет результат, а не когда наймут мировое имя, или отечественного "специалиста"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Altos 14 июля 2015, 10:51

      Интересно, сколько зарабатывают юристы РФС? Да и в юристах ли дело? Я как юрист скажу: напишем, все что скажете, и что не противоречит закону! Ну а решение подписывать или не подписывать написанное всегда за руководителем! Так что аффтар не в тот пруд камень кидает, ой не в тот! Аффтору - учить мат.часть!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11