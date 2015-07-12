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    Чужие земли. Что может ждать Швайнштайгера в чемпионате Англии


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    Голосов: 0
    12.07.2015 09:18
    Бастиан Швайнштайгер станет первым немецким футболистом в истории "Манчестер Юнайтед". "Бомбардир" показывает и рассказывает о ярких немцах, которые ранее не побоялись перейти в топ-клубы чемпионата Англии.
    Бастиан Швайнштайгер станет первым немецким футболистом в истории "Манчестер Юнайтед". В Премьер-лиге Швайнштайгеру придется нелегко, ведь далеко не каждый немец способен адаптироваться к суровому английскому футболу. "Бомбардир" показывает и рассказывает о ярких футболистах из Германии, которые ранее не побоялись перейти в топ-клубы чемпионата Англии.



    Юргена Клинсманна в Англии принимать не хотели. Английскими болельщиками и экспертами он воспринимался, как ныряльщик, который любыми способами добивается результата. Однако на критику в свой адрес Клинсманн отвечал голами. Фанатам не оставалось ничего, кроме как форварда полюбить. Немец перешел в "Тоттенхэм" в 1994 году, провел в Англии всего один сезон, но за это время стал для "шпор" своим человеком. Позже Юрген отправился в "Баварию", но его 21 забитый мяч и неплохой доход с проданной атрибутики в "Тоттенхэме" помнят и сейчас.



    Дитмар Хаманн известен в Англии по выступлениям за "Ливерпуль". Однако еще до "красных" он успешно играл за "Ньюкасл", с которым добрался до финала Кубка Англии. В команде "сорок" он оказался в 1998-м году и играл ближе к атаке, тогда как в "Ливерпуле" Хаманн стал выполнять больше оборонительных функций. Именно у него Стивен Джеррард начинал учиться футбольному мастерству. Хаманн неплохо освоился в английском футболе, выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов, затем поиграл в "Манчестер Сити" и завершил карьеру в скромном клубе "Милтон Кинс Донс".



    Маркус Баббель перебрался в Англию в 2000-м году. "Ливерпуль" в его лице надеялся получить надежного крайнего защитника. Сначала Баббель ожидания оправдывал, но затем случилось обстоятельство, перечеркнувшее его карьеру в "Ливерпуле". Немцу поставили диагноз - синдром Гийена-Барре. Баббель пропустил год, вылечился, но подняться на прежний уровень так и не сумел. Поиграв в аренде в "Блэкберне", футболист вернулся на родину, где успешно выступал и закончил карьеру в составе "Штуттгарта".



    Левый защитник Кристиан Циге адаптироваться в Англии так и не сумел. По-настоящему заявить о себе ему удалось лишь в "Тоттенхэме", где Циге отыграл три года. Но даже в это время он не чувствовал себя счастливым. Что же говорить о тех двух годах, которые вместили в себя период выступления за "Мидлсбро" и "Ливерпуль". Англию Циге вряд ли вспоминает с улыбкой.



    Форвард Карл-Хайнц Ридле в Англию приезжал уже заканчивать. В "Ливерпуле", куда он перешел из дортмундской "Боруссии" в 1997-м году, Ридле отсиделся за спиной Робби Фаулера и Майкла Оуэна, так и не став основным игроком команды. После этого был небольшой период в "Блэкберне", где Ридле окончательно завершил профессиональную карьеру.



    Михаэль Баллак прослыл в футбольном мире большим неудачником. Вряд ли еще какой-нибудь футболист проигрывал в своей карьере столько финалов, сколько это сделал Михаэль. При этом он постоянно был на хорошем счету у топ-клубов и считался высококлассным футболистом. В 2006-м году Баллака заприметил Роман Абрамович и пригласил в "Челси". В составе лондонцев Баллаку так и не удалось избавиться от своей плохой кармы. С "Челси" Баллак проиграл московский финал Лиги чемпионов, а в 2010-м году, когда его карьера в Англии уже подходила к концу, Баллак получил тяжелую травму, которая не позволила ему сыграть на чемпионате мира в ЮАР.



    Йенс Леманн с улыбкой вспоминает время карьеры в лондонском "Арсенале". Под руководством Арсена Венгера голкипер сыграл в финале Лиги чемпионов, которую хоть и не выиграл, но выглядел настолько надежным, что наконец-то вытеснил из состава сборной Германии Оливера Кана. В "Арсенале" Леманн задержался до 2008-го года, а когда вроде бы завершил карьеру, вернулся в Лондон в 2011-м, чтобы сыграть единственный матч против "Блэкпула".



    Марко Марин свою карьеру в Англии быстро загубил. В "Вердере" Марина преподносили футбольному миру в качестве большого таланта, но он не смог раскрыть и половины своего потенциала. Английский футбол оказался не для Марина, а многочисленные аренды окончательно убили все его надежды хоть как-то проявить себя в лондонском "Челси".



    Пер Мертезакер - один из самых надежных защитников Премьер-лиги. Особенно немецкому оборонцу нравится играть в паре с Лораном Косьелни, с которым они буквально дополняют друг друга. В "Арсенале" Мертезакер с 2011-го года, но из клуба уходить не спешит, даже несмотря на приход в команду более молодого и талантливого Габриэля Паулисты.



    Лукас Подольски провел в "Арсенале" три сезона, от которых вряд ли получил удовольствие. Арсен Венгер предпочитал использовать его лишь в качестве форварда подмены, так и не предоставив гарантированного места в основном составе. Съездив в аренду в "Интер", Подольски окончательно осознал, что ему ничего не светит, и нынешним летом перешел в "Галатасарай".



    Месут Озил в "Арсенале" вроде бы и главная звезда, но почему-то всегда выглядит незаметным. В матчах с середняками и аутсайдерами Озил постоянно проявляет себя во всей красе, однако стоит делу дойти до больших матчей, как от таланта Месута не остается и следа. При этом такая проблема преследовала полузащитника на протяжении всей карьеры, поэтому не стоит оправдывать это тяжелой адаптацией Озила к английскому футболу.



    А вот Эмре Джану совершенно точно в Англии комфортно. Изначально Джан приглашался в "Ливерпуль" в качестве центрального полузащитника, но по ходу прошлого сезона успешно попробовал себя и в роли защитника. Английский футбол Джану подходит отлично. Габариты и мощь при нем, поэтому немец на чужой земле освоился успешно.

    А кто из немецких игроков в Англии запомнился вам?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: tottenhamhotspur.com, liverpoolfc.com, arsenal.com, chelsea-fc.ru, fifa.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 14 июля 2015, 19:01

      В Ливерпуле немцев больше всего было.)

      1
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      Рейтинг: +43

      baltazor 13 июля 2015, 18:14

      У Швайнштайгера есть все шансы закрепиться в составе МЮ: конкуренция слабая, тренер его знает и понимает как использовать.

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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 > baltazor 22 июля 2015, 17:12

      Касаемо Бастиана это и дура ку понятно. Даже необязательо указывать клуб)) так как он будет основным в любом клубк

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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 13 июля 2015, 09:57

      Трансфер Швайштайгера - это полностью заслуга Короля Луи.. Басти не столько в МЮ хотел, сколько к тренеру, котррый его прекрасно понимает, ценит и использует правильно! его можно понять: неизвестно, закончится ли в 2016 цирк под руководством испанского бездаря, или слепец Руменниге та и не прозреет, предложив новый контракт..
      В 30 лет опорники находятся на самом пике формы, поскольку опыта уже не занимать, а физические кондиции в самом расцвете..так что Басти, думаю, еще года 4 точно будет показывать высококлассный футбол, став лидером МЮ..
      удачи тебе, Босс! жаль, что так произошло

      1
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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 13 июля 2015, 08:20

      Солидное приобретение, очень солидное!

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 08:10

      сомневаюсь в успехе
      буду рад ошибиться

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      Рейтинг: +31

      cool4back 13 июля 2015, 07:16

      А Ливерпуль любит немцев брать...

      0
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      Рейтинг: +12

      Munutd 13 июля 2015, 06:16

      Добро пожаловать Швайни!

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      Рейтинг: +12

      arsa-fan 13 июля 2015, 05:51

      Чемпионы мира а теперь еще и америки играют в арсенале. Так что со вкусом побед все в порядке

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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 12 июля 2015, 23:06

      Швайни неплох удачное приобретение для МЮ.Я надеюсь что заиграет.

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      Рейтинг: +43

      manutd14 12 июля 2015, 23:00

      Разве времена САФа не играл за МЮ левый немецский защитник под номером 4 ? Поправьте если что

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      Рейтинг: +98

      morgoshia > manutd14 13 июля 2015, 01:19

      Хайнце аргентинец.

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      Рейтинг: +43

      manutd14 > morgoshia 13 июля 2015, 02:44

      Благодарю !

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      Рейтинг: +106

      Vilent > morgoshia 13 июля 2015, 04:04

      Да, аргентинец. Но по отцу он русский немец. Имеет, кроме аргентинского, немецкое и итальянское гражданство, и говорит так же и на немецком языке. В его родном городе Crespo 70% населения имеют немецкие корни. Так что Швайнштайгер не первый немец в МЮ )

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