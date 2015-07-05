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    Финал Кубка Америки. Чили - Аргентина. Как это было (ФОТО)


    0
    Голосов: 0
    05.07.2015 11:42
    Сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки. В финальном матче подопечные Хорхе Сампаоли оказались сильнее Аргентины. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, показывающих всю прелесть накала борьбы в решающей встрече турнира.
    Сборная Чили впервые в истории выиграла Кубок Америки. В финальном матче подопечные Хорхе Сампаоли оказались сильнее Аргентины (0:0, 4:1 пен). "Бомбардир" представляет подборку фотографий, показывающих всю прелесть накала борьбы в решающей встрече турнира.

    Чили - Аргентина - 0:0 (0:0, 4:1 пен). Онлайн матча



    Чилийские фанаты с самого начала матча делали все для победы родной команды.



    Лионель Месси явно предчувствовал что-то нехорошее.



    Анхель Ди Мария из-за травмы покинул поле уже на 28-й минуте.



    Отчаянные подкаты часто спасали чилийцев от большой беды.



    Серхио Ромеро демонстрировал хладнокровную и надежную игру.



    Алексис Санчес не стеснялся идти в одиночку на нескольких соперников.



    Боролись футболисты обеих команд много.



    Пока Хавьеру Маскерано было не о чем грустить.



    Во многом из-за своей самоотверженной игры Клаудио Браво был признан лучшим голкипером турнира.



    Аргентинцы выглядели слишком задумчивыми.



    Артуро Видаль - лучший игрок финального матча!



    В серии пенальти успех сопутствовал Чили.



    Хавьер Маскерано - первый футболист, проигравший в трех финалах Кубка Америки!



    Такая медаль Лионелю Месси не нужна.



    Сборная Чили выиграла Кубок Америки впервые в своей истории!



    Радость от столь оглушительного успеха была бурной!



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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии110
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    • ...
      Рейтинг: +254

      Vector 9 июля 2015, 13:55

      А Аргентина проиграла?? Ачуметь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 16:27

      Серебряные медали уже действуют Месси на нервы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 июля 2015, 00:31

      Чили!!! Класс!!! Молодцы!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 7 июля 2015, 10:18

      хорошие фото, хороший футбол.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23

      CaMpeR_RM 6 июля 2015, 19:08

      Месси просто жалок в сборной, даже немного обидно за то, что его считают лучшим, лучший он только в барсе, перейдет в другой клуб будет на уровне Ибры, не выше

      3
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Betman 6 июля 2015, 11:15

      чё за ботва?! где нормальная обзорная статья как раньше??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +196

      Forint 6 июля 2015, 09:34

      игуаин бревно бревном ёмаёёё

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 6 июля 2015, 09:25

      Чили с победой! Заслужили!

      Жаль Месси, невезет уже в который раз, если честно игра сборной Аргентины не тянула на победную, порой команда Чили даже переигрывала. Димария - откровенный ноль, Агуэро слаб, Игуаин - дерево, Лавесси мажет часто. Никого нет! Месси один не может тянуть разнобойную компанию.
      Есть имена но нет команды. Были бы сыграны хотя бы тройка или четверка игроков центра, тогда острие непременно показало бы себя.
      Вон немцы сыграны все из Баварии, хотя чтобы победить Клозе помню (самый старый кажись) пришлось терпеть поражения чуть ли не с начала 2000х. Так что только терпение, придет и аргентусам время сыгранной команды. Индивидуально ничего не решишь, когда парнеры не сыграны с тобой.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 6 июля 2015, 09:09

      Достойные победители!

      2
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 6 июля 2015, 08:35

      Месси - мимо!!!

      3
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