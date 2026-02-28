Введите ваш ник на сайте
  «Байер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Байер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 16:07
Байер
28.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
88' Д. Куанса
67' Ш. Бекер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
19
Эрнест Поку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
42
Montrell Culbreath
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
26
Силас
ПВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Бласвих
20
Гримальдо
4
Куанса
12
Тапсоба
13
Артур
6
Фернандес
8
Андрих
25
Паласиос
7
Хофманн
14
Шик
19
Поку
4-1-1-3-1
33
Бац
30
Видмер
48
Потульски
4
Пош
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
23
Бекер
7
Джэ Сон
8
Небель
20
Тиц
13
Артур
16
Тапе
16
Тапе
13
Артур
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Хофманн
30
Маза
30
Маза
7
Хофманн
19
Поку
11
Терье
11
Терье
19
Поку
6
Фернандес
35
Кофане
35
Кофане
6
Фернандес
7
Джэ Сон
15
Мэлони
15
Мэлони
7
Джэ Сон
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
23
Бекер
26
Силас
26
Силас
23
Бекер
Остались в запасе
Байер
Майнц
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
42
Montrell Culbreath
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
42
Montrell Culbreath
ЦП
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Байер
Точно не сыграют
Лукас Васкес
ПВ
Лоик Баде
ЦЗ
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Нейтан Телла
ПВ
Под вопросом
Малик Тилльман
АП
Майнц
Точно не сыграют
Штефан Белл
ЦЗ
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Сота Кавасаки
ОП
Робин Центнер
ВР
Николас Ферачниг
ЦП
Под вопросом
Нельсон Вайпер
ЦФ
Статистика матча Байер - Майнц
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
738
371
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Майнца», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Майнц»

«Байер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Германия. Бундеслига Майнц Байер
