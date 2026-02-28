28.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
4-1-2-1-2
28
Бласвих
20
Гримальдо
4
Куанса
12
Тапсоба
13
Артур
6
Фернандес
8
Андрих
25
Паласиос
7
Хофманн
14
Шик
19
Поку
4-1-1-3-1
33
Бац
30
Видмер
48
Потульски
4
Пош
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
23
Бекер
7
Джэ Сон
8
Небель
20
Тиц
13
Артур
16
Тапе
16
Тапе
13
Артур
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Хофманн
30
Маза
30
Маза
7
Хофманн
19
Поку
11
Терье
11
Терье
19
Поку
6
Фернандес
35
Кофане
35
Кофане
6
Фернандес
7
Джэ Сон
15
Мэлони
15
Мэлони
7
Джэ Сон
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
23
Бекер
26
Силас
26
Силас
23
Бекер
Остались в запасе
Байер
Майнц
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
42
Montrell Culbreath
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Байер - Майнц
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
738
371
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Майнца», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»