17.12.2025, среда, 23:15
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-3-3-1
32
Рэмсдейл
12
Тиав
5
Шер
21
Ливраменто
11
Барнс
8
Гимарайнс
28
Уиллок
20
Висса
41
Рэмзи
23
Мерфи
67
Майли
4-1-1-3-1
23
Леком
2
Тете
5
Андерсен
15
Куэнка
5
Робинсон
8
Берге
20
Лукич
8
Уилсон
32
Смит-Роу
22
Кевин
9
Хименес
21
Ливраменто
37
Мерфи
37
Мерфи
21
Ливраменто
28
Уиллок
8
Тонали
8
Тонали
28
Уиллок
23
Мерфи
11
Эланга
11
Эланга
23
Мерфи
11
Барнс
18
Гордон
18
Гордон
11
Барнс
20
Висса
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
20
Висса
20
Лукич
6
Рид
6
Рид
20
Лукич
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
22
Кевин
17
Траоре
17
Траоре
22
Кевин
8
Берге
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
8
Берге
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
26
Джон Радди
ВР
61
Лео Шахар
ЦЗ
7
Жоэлинтон
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Бернд Лено
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
38
Seth Ridgeon
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
61
Лео Шахар
ЦЗ
7
Жоэлинтон
АП
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
38
Seth Ridgeon
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
8
Офсайды
3
0
Количество передач
541
345
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Фулхэма», 1/4 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 23:15 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»