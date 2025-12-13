13.12.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-1-2-1-2
40
Корви
14
Валери
27
Бричги
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
10
Бернабе
8
Эстевес
21
Ористанио
9
Пеллегрино
19
Бенедичак
3-4-2-1
94
Проведель
77
Марушич
13
Романьоли
4
Патрик
26
Башич
6
Катальди
6
Гендузи
3
Пеллегрини
22
Кансельери
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
15
Дель Прато
37
Тройло
37
Тройло
15
Дель Прато
21
Ористанио
17
Ондрейка
17
Ондрейка
21
Ористанио
19
Бенедичак
10
Кутроне
10
Кутроне
19
Бенедичак
16
Кейта
9
Джурич
9
Джурич
16
Кейта
4
Патрик
25
Провстгор
25
Провстгор
4
Патрик
22
Кансельери
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
22
Кансельери
6
Катальди
15
Весино
15
Весино
6
Катальди
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
Остались в запасе
Парма
Лацио
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Эрнани
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
9
Педро
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Эрнани
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
9
Педро
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Парма - Лацио
2
2
1
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
367
435
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Лацио», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»