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  • «Парма» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Парма» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 18:50
Парма
13.12.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
82' Т. Нослин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
10
Адриан Бернабе
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
26
Тома Башич
ЦП
6
Данило Катальди
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Эрнани
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Корви
14
Валери
27
Бричги
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
10
Бернабе
8
Эстевес
21
Ористанио
9
Пеллегрино
19
Бенедичак
3-4-2-1
94
Проведель
77
Марушич
13
Романьоли
4
Патрик
26
Башич
6
Катальди
6
Гендузи
3
Пеллегрини
22
Кансельери
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
15
Дель Прато
37
Тройло
37
Тройло
15
Дель Прато
21
Ористанио
17
Ондрейка
17
Ондрейка
21
Ористанио
19
Бенедичак
10
Кутроне
10
Кутроне
19
Бенедичак
16
Кейта
9
Джурич
9
Джурич
16
Кейта
4
Патрик
25
Провстгор
25
Провстгор
4
Патрик
22
Кансельери
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
22
Кансельери
6
Катальди
15
Весино
15
Весино
6
Катальди
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
Остались в запасе
Парма
Лацио
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Эрнани
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
9
Педро
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
8
Эрнани
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
9
Педро
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Парма - Лацио
2
2
1
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
367
435
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Лацио», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Лацио»

«Парма» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Парма
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