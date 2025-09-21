Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Фиорентина» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Сегодня, 17:50
Фиорентина
21.09.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Комо
6' Р. Мандрагора
65' М. Кемпф 90+3' Д. Аддаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
20
Мойзе Кен
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Комо
1
Жан Бутез
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
23
Максимо Перроне
ОП
8
Серхи Роберто
(К) ЦП
10
Нико Пас
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Фиорентина
1
Лука Леццерини
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
18
Пабло Мари
ЦЗ
7
Симон Сом
ОП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Niccolò Fortini
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Эдин Джеко
ЦФ
Комо
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
27
Стефан Пош
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Максанс Какере
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
42
Джейден Аддаи
ПВ
99
Альберто Черри
ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
33
Лукас Да Кунья
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
5
Понграчич
21
Госенс
8
Мандрагора
48
Лэмпти
14
Кавилья
22
Фаццини
91
Пикколи
20
Кен
3-3-2-1-1
1
Бутез
28
Смольчич
34
Карлос
2
Кемпф
31
Войвода
23
Перроне
3
Валье
8
Роберто
10
Пас
19
Кюн
7
Мората
6
Раньери
26
Вити
26
Вити
6
Раньери
22
Фаццини
7
Сом
7
Сом
22
Фаццини
48
Лэмпти
29
29
48
Лэмпти
8
Мандрагора
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Мандрагора
91
Пикколи
9
Джеко
9
Джеко
91
Пикколи
3
Валье
27
Пош
27
Пош
3
Валье
8
Роберто
5
Гольданига
5
Гольданига
8
Роберто
31
Войвода
17
Родригес
17
Родригес
31
Войвода
19
Кюн
42
Аддаи
42
Аддаи
19
Кюн
7
Мората
11
Дувикас
11
Дувикас
7
Мората
Остались в запасе
Фиорентина
Комо
1
Лука Леццерини
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
18
Пабло Мари
ЦЗ
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
6
Максанс Какере
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
99
Альберто Черри
ЦФ
33
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
18
Пабло Мари
ЦЗ
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
6
Максанс Какере
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
99
Альберто Черри
ЦФ
33
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Фиорентина - Комо
5
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
19
Офсайды
2
2
Количество передач
312
501
Сейвы
5
0
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Комо», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Комо»

«Фиорентина» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Фиорентина
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоФанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
22:26
5
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
22:18
1
Мусаев отреагировал на поражение «Краснодара» от «Зенита»
22:07
1
РПЛ. 1+1 Глушенкова принесли «Зениту» выездную победу над «Краснодаром» (2:0)
21:30
79
Реакция болельщиков «Спартака» на волевую победу над «Крыльями Советов»
21:06
АПЛ. «Арсенал» на 93-й минуте ушел от поражения от «Манчестер Сити» (1:1)
20:32
3
Мусаев определил, кто флагман российского футбола
19:57
1
Мостовой дал оптимистичный прогноз на будущее «Спартака»
19:32
6
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и идет без поражений
18:58
11
Умяров отреагировал на интерес из Европы
18:30
Все новости
Все новости
Серия А. «Милан» разгромил «Удинезе» (3:0) благодаря 2+1 Пулишича
Вчера, 23:41
Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и идет без поражений
Вчера, 21:01
40-летний Модрич побил рекорд Италии, державшийся 64 года
15 сентября
1
Серия А. Гол 40-летнего Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
14 сентября
Серия А. «Юве» вырвал победу над «Интером» (4:3), у обеих команд забивали Тюрамы
13 сентября
2
Где смотреть матч «Ювентус» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
12 сентября
Модрич философски прокомментировал 40-летие
10 сентября
Отказавший «Спартаку» полузащитник «Милана» продолжит карьеру за пределами Европы
9 сентября
1
Экс-игрок «Ромы» травмировал девушку своим членом: «Его размер – до середины бедра»
4 сентября
7
«Комо» расторг контракт с Деле Алли – он отыграл 10 минут за 8 месяцев
2 сентября
Фото38-летний Варди подписал контракт с итальянским клубом
2 сентября
5
Фото«Ювентус» арендовал форварда сборной Бельгии
1 сентября
Фото«Ювентус» купил вингера за 15,5+3 миллиона
1 сентября
ФотоРабьо перешел в «Милан» после скандала в «Марселе»
1 сентября
2
«Наполи» объявил о переходе форварда «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
2
«Наполи» вернул вингера из «Лейпцига»
1 сентября
«Милан» отдал в аренду воспитанника «Реала»
1 сентября
Серия А. «Интер» дома проиграл «Удинезе» (1:2)
31 августа
Фото«Рома» арендовала защитника «Ливерпуля»
31 августа
Серия А. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) и догнал лидеров чемпионата
31 августа
Фото«Милан» купил форварда «Челси» за 42 миллиона
30 августа
1
Модрич установил рекорд Серии А во втором матче подряд
30 августа
2
Серия А. Дебютный ассист Модрича помог «Милану» обыграть «Лечче» (2:0)
29 августа
«Милан» хочет купить защитника «Манчестер Сити»
29 августа
«Милан» и «Рома» обсуждают обмен форвардами
28 августа
1
38-летний Варди выбрал новый клуб
28 августа
2
«Милан» близок к покупке нападающего «Челси»
28 августа
1
«Дерьмовый тренер, отстой»: Хименес из «Милана» – про Аллегри
27 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 