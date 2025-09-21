21.09.2025, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
3-3-2-2
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
5
Понграчич
21
Госенс
8
Мандрагора
48
Лэмпти
14
Кавилья
22
Фаццини
91
Пикколи
20
Кен
3-3-2-1-1
1
Бутез
28
Смольчич
34
Карлос
2
Кемпф
31
Войвода
23
Перроне
3
Валье
8
Роберто
10
Пас
19
Кюн
7
Мората
6
22
Остались в запасе
Фиорентина
Комо
1
Лука Леццерини
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
18
Пабло Мари
ЦЗ
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
6
Максанс Какере
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
99
Альберто Черри
ЦФ
33
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Фиорентина - Комо
5
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
19
Офсайды
2
2
Количество передач
312
501
Сейвы
5
0
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Комо», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»