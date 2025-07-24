Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

«Александрия» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

24 июля, 18:50
Александрия
24.07.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Партизан
14' B. Kostić 56' O. Ugrešić
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
50
Jocelin Behiratche
ЦЗ
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
49
Mateus Amaral
ЦП
71
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
27
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
40
Nikola Simić
ЦЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
11
Milan Vukotić
ЦП
99
Bogdan Kostić
ЦП
28
Янис Карабелев
ЦП
36
Ognjen Ugrešić
ЦП
30
Milan Roganović
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
7
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
20
Daniil Vashchenko
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
8
Сергей Булеца
АП
59
Артем Козак
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
2
I. Ukhan
ЦФ
19
Jota
ЦФ
Партизан
41
Tarik Banjic
ВР
88
Vukašin Jovanović
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
33
Stefan Petrović
ЦЗ
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
90
Zoran Alilović
ЦП
70
Dimitrije Janković
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
42
Dušan Jovanović
ЦФ
9
A. Kostic
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
2
Aranđel Stojković
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевченко
16
Ндика Матам
22
Скорко
50
26
Кампуш
9
Мишнев
49
71
Шостак
6
Ковалец
33
Альвина
27
Кара
3-5-1-1
31
40
24
4
Юрчевич
11
28
Карабелев
36
30
99
32
Трифунович
7
Милошевич
71
Шостак
20
20
71
Шостак
6
Ковалец
8
Булеца
8
Булеца
6
Ковалец
33
Альвина
59
Козак
59
Козак
33
Альвина
49
10
Кулаков
10
Кулаков
49
27
Кара
19
19
27
Кара
30
44
Милич
44
Милич
30
36
70
70
36
11
10
Натхо
10
Натхо
11
7
Милошевич
9
9
7
Милошевич
99
15
Калулу
15
Калулу
99
Остались в запасе
Александрия
Партизан
1
Виктор Долгий
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
2
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
41
Tarik Banjic
ВР
88
Vukašin Jovanović
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
90
Zoran Alilović
ЦП
42
Dušan Jovanović
ЦФ
2
Aranđel Stojković
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
2
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
41
Tarik Banjic
ВР
88
Vukašin Jovanović
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
90
Zoran Alilović
ЦП
42
Dušan Jovanović
ЦФ
2
Aranđel Stojković
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Александрия - Партизан
2
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Партизана», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Партизан»

«Александрия» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Партизан Александрия
