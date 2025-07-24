24.07.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4-2-3-1
30
Шевченко
16
Ндика Матам
22
Скорко
50
26
Кампуш
9
Мишнев
49
71
Шостак
6
Ковалец
33
Альвина
27
Кара
3-5-1-1
31
40
24
4
Юрчевич
11
28
Карабелев
36
30
99
32
Трифунович
7
Милошевич
71
Шостак
20
20
71
Шостак
6
Ковалец
8
Булеца
8
Булеца
6
Ковалец
33
Альвина
59
Козак
59
Козак
33
Альвина
49
10
Кулаков
10
Кулаков
49
27
Кара
19
19
27
Кара
30
44
Милич
44
Милич
30
36
70
70
36
11
10
Натхо
10
Натхо
11
7
Милошевич
9
9
7
Милошевич
99
15
Калулу
15
Калулу
99
Остались в запасе
Александрия
Партизан
1
Виктор Долгий
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
2
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
41
Tarik Banjic
ВР
88
Vukašin Jovanović
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
21
Ivan Vasiljević
ЦЗ
90
Zoran Alilović
ЦП
42
Dušan Jovanović
ЦФ
2
Aranđel Stojković
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Александрия - Партизан
2
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Партизана», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Партизан»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»