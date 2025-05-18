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  • «Фенербахче» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Фенербахче» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 17:50
Фенербахче
18.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Эюпспор
32' Ю. Эн-Несири 84' Э. Джеко
90+4' У. Мерас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
94
Талиска
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
4
Луккас Кларо
(К) ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
17
Принс Ампем
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
19
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Фенербахче
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Эюпспор
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
81
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Recep Niyaz
ЦФ
17
Huseyin Maldar
ЦФ
3-1-3-3
1
Ливакович
4
Джику
37
Шкриньяр
18
Мюлдюр
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
18
Костич
21
Эн-Несири
70
Айдын
94
Талиска
3-1-3-2-1
1
Эзер
77
Мерас
4
Кларо
75
Бингель
27
Степаненко
6
Ялчин
20
Каян
9
Тиам
7
Мор
17
Ампем
19
Бозок
94
Талиска
4
Акчичек
4
Акчичек
94
Талиска
70
Айдын
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
70
Айдын
17
Шиманьски
22
Мерджан
22
Мерджан
17
Шиманьски
10
Тадич
17
Капачак
17
Капачак
10
Тадич
21
Эн-Несири
11
Джеко
11
Джеко
21
Эн-Несири
9
Тиам
88
Эркин
88
Эркин
9
Тиам
6
Ялчин
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
6
Ялчин
7
Мор
8
Акбаба
8
Акбаба
7
Мор
Остались в запасе
Фенербахче
Эюпспор
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
81
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Recep Niyaz
ЦФ
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
81
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Recep Niyaz
ЦФ
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Фенербахче - Эюпспор
2
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
9
Офсайды
0
2
Количество передач
361
569
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.45
1.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Эюпспора», 36-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Эюпспор»

«Фенербахче» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Эюпспор Фенербахче
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