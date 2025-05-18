18.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
Турция. Суперлига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-1-3-3
1
Ливакович
4
Джику
37
Шкриньяр
18
Мюлдюр
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
18
Костич
21
Эн-Несири
70
Айдын
94
Талиска
3-1-3-2-1
1
Эзер
77
Мерас
4
Кларо
75
Бингель
27
Степаненко
6
Ялчин
20
Каян
9
Тиам
7
Мор
17
Ампем
19
Бозок
94
Талиска
4
Акчичек
4
Акчичек
94
Талиска
70
Айдын
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
70
Айдын
17
Шиманьски
22
Мерджан
22
Мерджан
17
Шиманьски
10
Тадич
17
Капачак
17
Капачак
10
Тадич
21
Эн-Несири
11
Джеко
11
Джеко
21
Эн-Несири
9
Тиам
88
Эркин
88
Эркин
9
Тиам
6
Ялчин
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
6
Ялчин
7
Мор
8
Акбаба
8
Акбаба
7
Мор
Остались в запасе
Фенербахче
Эюпспор
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
81
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Recep Niyaz
ЦФ
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
81
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Recep Niyaz
ЦФ
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Фенербахче - Эюпспор
2
1
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
9
Офсайды
0
2
Количество передач
361
569
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.45
1.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Эюпспора», 36-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Эюпспор»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»