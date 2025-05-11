11.05.2025, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
1
Баиндыр
2
Амасс
23
Шоу
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Угарте
37
Мэйну
8
Фернандеш
7
Маунт
16
Диалло
19
Хойлунд
3-3-2-2
23
Ареоля
5
Цоуфал
3
Килман
25
Тодибо
2
Ван-Биссака
22
Соучек
3
Крессуэлл
2
Родригес
20
Уорд-Проус
20
Боуэн
15
Кудус
5
Угарте
13
Доргу
13
Доргу
5
Угарте
23
Шоу
3
Линделеф
3
Линделеф
23
Шоу
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
16
Диалло
24
Эриксен
24
Эриксен
16
Диалло
7
Маунт
49
Гарначо
49
Гарначо
7
Маунт
5
Цоуфал
33
Эмерсон
33
Эмерсон
5
Цоуфал
25
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
25
Тодибо
2
Родригес
4
Альварес
4
Альварес
2
Родригес
15
Кудус
18
Солер
18
Солер
15
Кудус
20
Боуэн
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
20
Боуэн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
22
Том Хитон
ВР
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
32
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Лукас Пакета
АП
31
Луис Гилерме
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
32
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Лукас Пакета
АП
31
Луис Гилерме
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
3
13
Офсайды
0
2
Количество передач
494
469
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»