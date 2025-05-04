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  • «Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 17:50
Фенербахче
04.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
44' Ж. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
7
Фред
(К) ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
6
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Фенербахче
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
17
Бурак Капачак
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
10
Жоау Мариу
ЦП
6
Онур Булут
ПП
27
Арда Кылыч
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-2-3-1
71
Эгрибаят
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
4
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
5
Юкшек
70
Айдын
17
Шиманьски
94
Талиска
21
Эн-Несири
3-4-1-2
34
Гюнок
27
Масуаку
3
Паулиста
79
Терзи
83
Фернандеш
6
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
23
Хекимоглу
26
Осайи-Самуэль
4
Джику
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
21
Эн-Несири
17
Кахведжи
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Фред
23
Тосун
23
Тосун
7
Фред
4
Сеюнджу
11
Джеко
11
Джеко
4
Сеюнджу
79
Терзи
14
Удуохай
14
Удуохай
79
Терзи
6
Хаджиахметович
6
Булут
6
Булут
6
Хаджиахметович
7
Рашица
36
Иммобиле
36
Иммобиле
7
Рашица
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
4
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
20
Офсайды
5
0
Количество передач
463
300
Сейвы
3
8
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Бешикташа», 34-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Бешикташ»

«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Фенербахче
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