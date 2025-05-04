04.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-3-1
71
Эгрибаят
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
4
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
7
Фред
5
Юкшек
70
Айдын
17
Шиманьски
94
Талиска
21
Эн-Несири
3-4-1-2
34
Гюнок
27
Масуаку
3
Паулиста
79
Терзи
83
Фернандеш
6
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
23
Хекимоглу
26
Осайи-Самуэль
4
Джику
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
21
Эн-Несири
17
Кахведжи
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Фред
23
Тосун
23
Тосун
7
Фред
4
Сеюнджу
11
Джеко
11
Джеко
4
Сеюнджу
79
Терзи
14
Удуохай
14
Удуохай
79
Терзи
6
Хаджиахметович
6
Булут
6
Булут
6
Хаджиахметович
7
Рашица
36
Иммобиле
36
Иммобиле
7
Рашица
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
4
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
20
Офсайды
5
0
Количество передач
463
300
Сейвы
3
8
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Бешикташа», 34-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»