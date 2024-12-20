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  • «Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2024

«Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2024

20 декабря 2024, 21:35
Верона
20.12.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Милан
56' Т. Рейндерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Григорис Кастанос
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Верона
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
10
Фарид Алиду
ЛВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
87
Гиларди
21
Белахьян
88
Лазович
28
Кастанос
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
10
Суслов
3-2-2-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
46
Габбиа
12
Тиав
24
Терраччано
20
Хименес
19
Фофана
14
Рейндерс
19
Чуквуэзе
10
Леау
18
Абрахам
27
Давидович
24
Данильюк
24
Данильюк
27
Давидович
28
Кастанос
8
Сердар
8
Сердар
28
Кастанос
21
Белахьян
17
Тенгстедт
17
Тенгстедт
21
Белахьян
9
Сарр
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
9
Сарр
10
Леау
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Леау
22
Эмерсон
23
Томори
23
Томори
22
Эмерсон
19
Чуквуэзе
2
Калабрия
2
Калабрия
19
Чуквуэзе
Остались в запасе
Верона
Милан
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
10
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
10
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Верона - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
21
9
Офсайды
0
2
Количество передач
289
552
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Милана», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Милан»

«Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Верона
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