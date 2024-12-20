20.12.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
10
Фарид Алиду
ЛВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
87
Гиларди
21
Белахьян
88
Лазович
28
Кастанос
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
10
Суслов
3-2-2-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
46
Габбиа
12
Тиав
24
Терраччано
20
Хименес
19
Фофана
14
Рейндерс
19
Чуквуэзе
10
Леау
18
Абрахам
27
Давидович
24
Данильюк
24
Данильюк
27
Давидович
28
Кастанос
8
Сердар
8
Сердар
28
Кастанос
21
Белахьян
17
Тенгстедт
17
Тенгстедт
21
Белахьян
9
Сарр
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
9
Сарр
10
Леау
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Леау
22
Эмерсон
23
Томори
23
Томори
22
Эмерсон
19
Чуквуэзе
2
Калабрия
2
Калабрия
19
Чуквуэзе
Остались в запасе
Верона
Милан
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
10
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
10
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Кевин Дзероли
ЦП
14
Mattia Liberali
ЦФ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Верона - Милан
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
21
9
Офсайды
0
2
Количество передач
289
552
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Милана», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»