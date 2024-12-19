20 декабря на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 17-го тура Серии А, в котором «Верона» встретится с «Миланом». Обе команды с разными задачами подходят к этой встрече: хозяева борются за выживание, а гости стремятся сократить отставание от лидеров.

«Верона»

Команда занимает 17-е место с 15 очками и находится в зоне риска вылета. В последних 5 матчах «Верона» пропустила 15 голов, что демонстрирует слабую игру в защите. Тем не менее, победа над «Пармой» (3:2) в прошлом туре дает надежду на улучшение ситуации. Лидер атаки Каспер Тенгстедт с 6 голами остается главной угрозой соперникам. Однако проблемы в обороне серьезно мешают команде стабильно набирать очки.

Последние матчи «Вероны»:

Парма 2:3 Верона

Верона 1:4 Эмполи

Кальяри 1:0 Верона

Верона 0:5 Интер

Фиорентина 3:1 Верона

«Милан» занимает 8-е место с 23 очками. Команда находится в поиске стабильности, несмотря на победы над «Эмполи» (3:0) и разгром «Сассуоло» (6:1) в Кубке Италии. Лучший бомбардир Тейани Рейндерс с 8 голами демонстрирует стабильную форму. Оборона «Милана» играет надежно, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах.

Последние матчи «Милана»:

Милан 0:0 Дженоа

Милан 2:1 Црвена Звезда (Лига чемпионов)

Аталанта 2:1 Милан

Милан 6:1 Сассуоло (Кубок)

Милан 3:0 Эмполи

Личные встречи

«Милан» имеет значительное преимущество в очных встречах, выиграв 7 последних матчей против «Вероны». «Милан» также стабильно забивает в этих встречах, что подтверждает их доминирование.

Последние встречи:

Верона 1:3 Милан (2024)

Милан 1:0 Верона (2023)

Милан 3:1 Верона (2023)

Верона 1:2 Милан (2022)

Статистика

«Верона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

«Милан»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Верона» – «Милан»

С учетом формы команд и истории личных встреч, «Милан» выглядит явным фаворитом. Ожидается, что гости будут доминировать, особенно в атаке, учитывая слабую защиту «Вероны». Тем не менее, хозяева могут рассчитывать на хотя бы один гол благодаря поддержке болельщиков.

Рекомендации для ставок

Победа «Милана» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 11.00.

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