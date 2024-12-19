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    • Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Милан», Серия А, 20 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Милан», Серия А, 20 декабря 2024 года

    20 декабря на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 17-го тура Серии А, в котором «Верона» встретится с «Миланом». Обе команды с разными задачами подходят к этой встрече: хозяева борются за выживание, а гости стремятся сократить отставание от лидеров.

    «Верона»

    Команда занимает 17-е место с 15 очками и находится в зоне риска вылета. В последних 5 матчах «Верона» пропустила 15 голов, что демонстрирует слабую игру в защите. Тем не менее, победа над «Пармой» (3:2) в прошлом туре дает надежду на улучшение ситуации. Лидер атаки Каспер Тенгстедт с 6 голами остается главной угрозой соперникам. Однако проблемы в обороне серьезно мешают команде стабильно набирать очки.

    Последние матчи «Вероны»:

    • Парма 2:3 Верона
    • Верона 1:4 Эмполи
    • Кальяри 1:0 Верона
    • Верона 0:5 Интер
    • Фиорентина 3:1 Верона

    «Милан»

    «Милан» занимает 8-е место с 23 очками. Команда находится в поиске стабильности, несмотря на победы над «Эмполи» (3:0) и разгром «Сассуоло» (6:1) в Кубке Италии. Лучший бомбардир Тейани Рейндерс с 8 голами демонстрирует стабильную форму. Оборона «Милана» играет надежно, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Милана»:

    • Милан 0:0 Дженоа
    • Милан 2:1 Црвена Звезда (Лига чемпионов)
    • Аталанта 2:1 Милан
    • Милан 6:1 Сассуоло (Кубок)
    • Милан 3:0 Эмполи

    Личные встречи

    «Милан» имеет значительное преимущество в очных встречах, выиграв 7 последних матчей против «Вероны». «Милан» также стабильно забивает в этих встречах, что подтверждает их доминирование.

    Последние встречи:

    • Верона 1:3 Милан (2024)
    • Милан 1:0 Верона (2023)
    • Милан 3:1 Верона (2023)
    • Верона 1:2 Милан (2022)

    Статистика

    «Верона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

    «Милан»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Верона» – «Милан»

    С учетом формы команд и истории личных встреч, «Милан» выглядит явным фаворитом. Ожидается, что гости будут доминировать, особенно в атаке, учитывая слабую защиту «Вероны». Тем не менее, хозяева могут рассчитывать на хотя бы один гол благодаря поддержке болельщиков.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Милана» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 11.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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