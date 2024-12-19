20 декабря на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 17-го тура Серии А, в котором «Верона» встретится с «Миланом». Обе команды с разными задачами подходят к этой встрече: хозяева борются за выживание, а гости стремятся сократить отставание от лидеров.
«Верона»
Команда занимает 17-е место с 15 очками и находится в зоне риска вылета. В последних 5 матчах «Верона» пропустила 15 голов, что демонстрирует слабую игру в защите. Тем не менее, победа над «Пармой» (3:2) в прошлом туре дает надежду на улучшение ситуации. Лидер атаки Каспер Тенгстедт с 6 голами остается главной угрозой соперникам. Однако проблемы в обороне серьезно мешают команде стабильно набирать очки.
Последние матчи «Вероны»:
- Парма 2:3 Верона
- Верона 1:4 Эмполи
- Кальяри 1:0 Верона
- Верона 0:5 Интер
- Фиорентина 3:1 Верона
«Милан»
«Милан» занимает 8-е место с 23 очками. Команда находится в поиске стабильности, несмотря на победы над «Эмполи» (3:0) и разгром «Сассуоло» (6:1) в Кубке Италии. Лучший бомбардир Тейани Рейндерс с 8 голами демонстрирует стабильную форму. Оборона «Милана» играет надежно, пропустив всего 4 гола в последних 5 матчах.
Последние матчи «Милана»:
- Милан 0:0 Дженоа
- Милан 2:1 Црвена Звезда (Лига чемпионов)
- Аталанта 2:1 Милан
- Милан 6:1 Сассуоло (Кубок)
- Милан 3:0 Эмполи
Личные встречи
«Милан» имеет значительное преимущество в очных встречах, выиграв 7 последних матчей против «Вероны». «Милан» также стабильно забивает в этих встречах, что подтверждает их доминирование.
Последние встречи:
- Верона 1:3 Милан (2024)
- Милан 1:0 Верона (2023)
- Милан 3:1 Верона (2023)
- Верона 1:2 Милан (2022)
Статистика
«Верона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 15
«Милан»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Верона» – «Милан»
С учетом формы команд и истории личных встреч, «Милан» выглядит явным фаворитом. Ожидается, что гости будут доминировать, особенно в атаке, учитывая слабую защиту «Вероны». Тем не менее, хозяева могут рассчитывать на хотя бы один гол благодаря поддержке болельщиков.
Рекомендации для ставок
- Победа «Милана» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 11.00.
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