15.12.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
13
Доргу
24
Жилберт
18
Жан
6
Башкиротто
29
Кулибали
10
Бериша
24
Рафья
15
Моренте
50
Пьеротти
90
Крстович
3-2-2-1-2
13
Турати
4
Иццо
30
Мари
5
Калдирола
19
Биринделли
77
Кирьякопулос
38
Бондо
22
Бьянко
27
Мальдини
47
Мота
24
Капрари
10
Бериша
20
Рамадани
20
Рамадани
10
Бериша
24
Рафья
14
Хельгасон
14
Хельгасон
24
Рафья
50
Пьеротти
21
Каба
21
Каба
50
Пьеротти
90
Крстович
9
Ребич
9
Ребич
90
Крстович
5
Калдирола
44
Карбони
44
Карбони
5
Калдирола
4
Иццо
8
Сенси
8
Сенси
4
Иццо
19
Биринделли
13
Перейра
13
Перейра
19
Биринделли
24
Капрари
11
Форсон
11
Форсон
24
Капрари
22
Бьянко
9
Марич
9
Марич
22
Бьянко
Остались в запасе
Лечче
Монца
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
28
Реми Уден
ПВ
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
28
Реми Уден
ПВ
7
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Лечче - Монца
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
15
16
Офсайды
4
4
Количество передач
327
386
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Монцы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»