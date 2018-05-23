- 23 мая 2018
- 21:41 Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
- 19 мая 2018
- 21:41 УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
- 12 мая 2018
- 18:59 УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу 1
- 28 апреля 2018
- 19:04 УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты 2
- 21 апреля 2018
- 18:50 УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
- 9 апреля 2018
- 16:15 УПЛ. «Карпаты» переиграли «Звезду». Трое игроков были удалены с поля 1
- 31 марта 2018
- 19:06 УПЛ. Гол Санчеса помог «Карпатам» победить «Черноморец» и другие результаты 2
- 17 марта 2018
- 19:59 УПЛ. «Сталь» обыграла «Черноморец», «Звезда» – «Олимпик»
- 10 марта 2018
- 20:01 УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили
- 22 января 2018
- 15:57 ЦСКА отказался от приобретения Пепе 24
- 16 января 2018
- 07:53 Исполнительный директор «Звезды»: «О трансфере Пепе в ЦСКА говорить пока рано» 1
- 15 января 2018
- 09:54 Монарев: «Пепе в ЦСКА может вырасти в топового защитника» 5
- 06:56 Монарев: «Как мы могли удерживать Пепе, если он сам захотел попробовать себя в ЦСКА?» 6
- 13 января 2018
- 14:27 Монарев: «ЦСКА обещал определиться по Пепе до конца первого сбора» 3
- 12 января 2018
- 15:25 Главный тренер «Звезды»: «Если Пепе подпишет контракт с ЦСКА, его ждет хорошее будущее» 5
- 11 января 2018
- 18:39 Защитник «Звезды» Пепе – на просмотре у ЦСКА 15
- 15 декабря 2017
- 13:23 Пепе пройдет просмотр в ЦСКА 42
- 9 декабря 2017
- 20:09 УПЛ. «Черноморец» и «Звезда» сыграли в ничью, в матче шесть забитых голов и одно удаление
- 26 ноября 2017
- 22:36 УПЛ. «Динамо» обыграло «Сталь» и другие результаты
- 18 ноября 2017
- 20:19 УПЛ. «Динамо Киев» обыграл «Звезду» и другие результаты
- 4 ноября 2017
- 19:59 УПЛ. «Верес» сыграл вничью со «Звездой», «Александрия» — с «Черноморцем»
- 29 октября 2017
- 22:27 УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты
- 21 октября 2017
- 21:34 УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты
- 15 октября 2017
- 21:35 УПЛ. «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» и другие результаты
- 30 сентября 2017
- 18:58 УПЛ. «Олимпик» и «Мариуполь» забили пять голов, «Александрия» сыграла вничью со «Звездой»
- 23 сентября 2017
- 21:31 УПЛ. «Шахтер» победил «Звезду», «Динамо» сыграло вничью с «Вересом»
- 10 сентября 2017
- 21:23 УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию», «Верес» забил шесть голов «Карпатам» и другие результаты 1
- 26 августа 2017
- 21:38 УПЛ. «Звезда» обыграла «Сталь», «Олимпик» и «Карпаты» не смогли забить друг другу
- 20 августа 2017
- 21:31 УПЛ. «Динамо» разгромило «Сталь», «Заря» проиграла «Звезде» и другие результаты 1