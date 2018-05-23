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Звезда К
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Звезда К - новости команды
Кропивницкий
Стадион:
Звезда
Сайт:
http://fczirka.com.ua/
Новости
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Расписание
Таблица
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
УПЛ. «Карпаты» переиграли «Звезду». Трое игроков были удалены с поля
2018.04.09 16:15
1
УПЛ. Гол Санчеса помог «Карпатам» победить «Черноморец» и другие результаты
2018.03.31 19:06
2
УПЛ. «Сталь» обыграла «Черноморец», «Звезда» – «Олимпик»
2018.03.17 19:59
УПЛ. «Сталь» обыграла «Звезду», «Александрия» и «Черноморец» голов не забили
2018.03.10 20:01
ЦСКА отказался от приобретения Пепе
2018.01.22 15:57
24
Исполнительный директор «Звезды»: «О трансфере Пепе в ЦСКА говорить пока рано»
2018.01.16 07:53
1
Монарев: «Пепе в ЦСКА может вырасти в топового защитника»
2018.01.15 09:54
5
Монарев: «Как мы могли удерживать Пепе, если он сам захотел попробовать себя в ЦСКА?»
2018.01.15 06:56
6
Монарев: «ЦСКА обещал определиться по Пепе до конца первого сбора»
2018.01.13 14:27
3
Главный тренер «Звезды»: «Если Пепе подпишет контракт с ЦСКА, его ждет хорошее будущее»
2018.01.12 15:25
5
Защитник «Звезды» Пепе – на просмотре у ЦСКА
2018.01.11 18:39
15
Пепе пройдет просмотр в ЦСКА
2017.12.15 13:23
42
УПЛ. «Черноморец» и «Звезда» сыграли в ничью, в матче шесть забитых голов и одно удаление
2017.12.09 20:09
УПЛ. «Динамо» обыграло «Сталь» и другие результаты
2017.11.26 22:36
УПЛ. «Динамо Киев» обыграл «Звезду» и другие результаты
2017.11.18 20:19
УПЛ. «Верес» сыграл вничью со «Звездой», «Александрия» — с «Черноморцем»
2017.11.04 19:59
УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты
2017.10.29 22:27
УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты
2017.10.21 21:34
УПЛ. «Черноморец» обыграл киевское «Динамо» и другие результаты
2017.10.15 21:35
УПЛ. «Олимпик» и «Мариуполь» забили пять голов, «Александрия» сыграла вничью со «Звездой»
2017.09.30 18:58
УПЛ. «Шахтер» победил «Звезду», «Динамо» сыграло вничью с «Вересом»
2017.09.23 21:31
УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию», «Верес» забил шесть голов «Карпатам» и другие результаты
2017.09.10 21:23
1
УПЛ. «Звезда» обыграла «Сталь», «Олимпик» и «Карпаты» не смогли забить друг другу
2017.08.26 21:38
УПЛ. «Динамо» разгромило «Сталь», «Заря» проиграла «Звезде» и другие результаты
2017.08.20 21:31
1
УПЛ. «Динамо» разгромил «Звезду К», Ярмоленко оформил дубль за три минуты
2017.08.11 20:56
1
2
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