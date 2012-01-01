Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
22
5
17
28
10
8
0
2
20
6
14
24
10
3
3
4
9
13
-4
12
10
3
1
6
6
16
-10
10
10
1
4
5
8
14
-6
7
10
0
3
7
2
13
-11
3
Группа B
2
3
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
4
0
13
4
9
22
10
5
3
2
15
10
5
18
10
3
3
4
9
9
0
12
10
3
2
5
10
13
-3
11
10
3
2
5
8
12
-4
11
10
2
2
6
5
12
-7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
12
2
10
13
5
4
0
1
10
4
6
12
5
2
1
2
3
4
-1
7
5
2
0
3
4
8
-4
6
5
1
2
2
5
5
0
5
5
0
2
3
2
8
-6
2
Группа 1
2
3
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
6
1
5
11
5
3
0
2
9
7
2
9
5
2
2
1
6
4
2
8
5
2
1
2
6
6
0
7
5
1
1
3
1
5
-4
4
5
0
2
3
3
6
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
10
3
7
15
5
4
0
1
10
2
8
12
5
1
2
2
6
9
-3
5
5
1
1
3
2
8
-6
4
5
0
2
3
3
9
-6
2
5
0
1
4
0
5
-5
1
Группа 1
2
3
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
7
3
4
11
5
3
0
2
5
6
-1
9
5
2
3
0
6
3
3
9
5
1
1
3
4
7
-3
4
5
1
1
3
3
5
-2
4
5
1
1
3
4
7
-3
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире