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Главные новости
13:07
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации
12:13
Португальский агент Барбоза: «Не верю, что зимой известные игроки приедут в РПЛ»
11:51
В офисе «Спартака» побывал другой кандидат на пост спортивного директора
1
11:20
Синоптик рассказал о холоде на матче «Локомотив» — «Урал»
1
11:12
Мостовой оценил возможное назначение Рибалты в «Спартак»
2
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Все новости
13:13
Заварзин: «А если Абаскаля весной уволят? Что тогда даст спортивный директор?»
12:40
Овчинников рассказал о процессе обучения Аршавина на тренера
12:30
Президент «Урала» Иванов сказал, при какой температуре не стоит проводить игру с «Локомотивом»
12:21
Газизов дал оценку Рибалте
12:05
Дьяков прокомментировал действия Бериши в эпизоде с Абаскалем
11:33
Овчинников раскрыл подробности обучения Мостового на тренера
1
11:04
«Зенит» выплатит компенсацию «Коринтиансу» за приоритетное право покупки двух игроков
7
10:49
Названа сумма, которую «Зенит» готов заплатить за Велингтона
5
10:27
Экс-защитник «Рубина» рассказал о судьбах участников казанских группировок
10:03
Рибалту в Москве встретил сотрудник «Спартака»
6
10:00
Дисквалификации Карпина и Абаскаля, топ-клубы РПЛ поспорят за мексиканца, исторический вылет «Сантоса» и другие новости
09:48
Радимов сделал предположение о сроках увольнения Абаскаля
1
09:31
В «Крыльях» ждут настроя от «Спартака» как на последний бой
4
09:22
Хузин: «Сериал «Слово пацана» нас сильно захватил. Есть доля правды в этих сюжетах»
1
09:08
Радимов прокомментировал необходимость дисквалификации Бериши
8
09:01
Ледяхов: «Отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные»
2
08:45
Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
3
08:25
Вратаря «Барселоны» прооперировали во Франции
1
08:07
В «Акроне» сменщику Калешина поставили цель выйти в РПЛ
07:55
Кандидат на пост спортивного директора «Спартака» рассказал о целях приезда в Москву
2
07:42
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
01:09
АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» (1:2), «Эвертон» разгромил «Ньюкасл» (3:0)
4
00:50
Первый тренер Акинфеева прокомментировал слова Гинера о превосходстве Игоря над Яшиным и Дасаевым
8
00:40
Неймар отреагировал на первый в истории вылет «Сантоса» во второй бразильский дивизион
2
00:26
Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»
2
00:12
Суарес: «Реал» и сборная Бразилии получили звезду на многие годы»
7 декабря
23:54
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«Акрон» назначил нового тренера вместо уволенного Калешина
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Украина-Вторая лига, Группа Б
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