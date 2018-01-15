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Монарев: «Пепе в ЦСКА может вырасти в топового защитника»

15 января 2018, 09:54
5

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев уверен, что потенциальный новичок ЦСКА Сесе-Франк Пепе способен вырасти в топового игрока. Он также отметил, что у игрока его команды не были замечены проблемы с характером, о которых ранее упоминали французские СМИ.

Напомним, что 21-летний француз находится в данный момент на сборах армейцев. Решение по его трансферу будет принято после их окончания.

– Габариты не добавляют ему неповоротливости?

– Я бы не называл его неповоротливым. Пепе очень одарен физически. При этом игрок много работает над собой, развивается с каждым днем. Я считаю, что в перспективе он может вырасти в топового защитника.

– Когда болельщики ЦСКА узнали, что на просмотр приедет Пепе, то в первую очередь подумали о другом защитнике, который выступал в «Реале».

– Думаю, скоро у болельщиков будут ассоциации с Сесе Пепе, а не с тем, который был в «Реале». Потенциал у него велик.

– В игровом плане они схожи?

– Не сказал бы. У Сесе есть свои сильные стороны. Надеюсь, что все они раскроются в армейской команде.

– Во французских СМИ не раз сообщалось о непростом характере футболиста.

– За полгода с ним никаких инцидентов не было, ни с кем не ругался, режим не нарушал. Его характер назвал бы рабочим, по-спортивному злым. Даже если раньше и были проблемы, то он их перерос.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Звезда К Монарев Роман
Комментарии (5)
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Чикомас
1516000691
Защитники нам нужны. Прежде всего центральные. Ветеранов пора постепенно выводить из состава. Ждем напа. Хорош покупать полузащитников по дешевке. Ждем напа!
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Dominator777
1516006604
Помаленьку готовим смену пенсионерам, но нужен срочно сильный нападающий - но о нем пока тишина.
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gfhxpfbd7406
1516007496
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
Ответить
BRO_football
1516021688
Да что тут думать? Медлить нельзя! Надо обязательно брать нового защитника в команду, взамен пенсионерам, который вот-вот скоро развалятся.
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Великий ЦСКА Москва
1516031360
Если проявит себя на сборах и его подпишет ЦСКА, то будет шанс вырасти в топового игрока!
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