Монарев: «Пепе в ЦСКА может вырасти в топового защитника»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев уверен, что потенциальный новичок ЦСКА Сесе-Франк Пепе способен вырасти в топового игрока. Он также отметил, что у игрока его команды не были замечены проблемы с характером, о которых ранее упоминали французские СМИ.

Напомним, что 21-летний француз находится в данный момент на сборах армейцев. Решение по его трансферу будет принято после их окончания.

– Габариты не добавляют ему неповоротливости?

– Я бы не называл его неповоротливым. Пепе очень одарен физически. При этом игрок много работает над собой, развивается с каждым днем. Я считаю, что в перспективе он может вырасти в топового защитника.

– Когда болельщики ЦСКА узнали, что на просмотр приедет Пепе, то в первую очередь подумали о другом защитнике, который выступал в «Реале».

– Думаю, скоро у болельщиков будут ассоциации с Сесе Пепе, а не с тем, который был в «Реале». Потенциал у него велик.

– В игровом плане они схожи?

– Не сказал бы. У Сесе есть свои сильные стороны. Надеюсь, что все они раскроются в армейской команде.

– Во французских СМИ не раз сообщалось о непростом характере футболиста.

– За полгода с ним никаких инцидентов не было, ни с кем не ругался, режим не нарушал. Его характер назвал бы рабочим, по-спортивному злым. Даже если раньше и были проблемы, то он их перерос.