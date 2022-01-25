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- 14:16 Дзюба – об игре в центре обороны: «От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо» 25
- 11:51 Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал 5
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- 23 января 2022
- 17:13 Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину» 5
- 20 декабря 2021
- 10:53 Фото «Ботев» и «Жилина» – соперники «Зенита» на зимних сборах в Дубае 1
- 7 июня 2021
- 13:58 «Рубин» опроверг интерес к полузащитнику «Жилины» Бичахчяну
- 12:57 «Чемпионат»: ЦСКА и «Рубин» хотят подписать Бичахчяна из «Жилины» 2
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- 17:52 «Чемпионат»: ЦСКА интересуется словаком Бернатом из «Жилины» 2
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- 20:48 7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба 8
- 27 января 2020
- 15:45 Фото Боженик перешел в «Фейеноорд». Форварда пытался купить ЦСКА 7
- 20 января 2020
- 10:42 Bild: ЦСКА готов заплатить 6 миллионов за Боженика 7
- 11 января 2020
- 13:37 Novy Cas: ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда 8
- 6 января 2020
- 09:31 «Бизнес Online»: ЦСКА и «Динамо» отказались от покупки Боженика 6
- 25 декабря 2019
- 14:36 «Динамо» интересуется Божеником. ЦСКА предлагал за словака 8 миллионов 3
- 10 декабря 2019
- 08:13 Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика 20
- 5 декабря 2019
- 22:47 Sport.sk: Боженик отказался переходить в ЦСКА 5
- 3 декабря 2019
- 15:55 «Чемпионат»: ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником 5
- 30 июня 2019
- 20:16 Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Жилиной»
- 30 ноября 2018
- 06:42 «Челси» во второй раз в истории выиграл пять матчей в группе еврокубка
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- 09:39 Шейдаев: «Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть» 6
- 06:44 Фото «Жилина» арендовала Шейдаева на полтора года 2
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- 10:55 Видео Попов: «Копенгаген» будет хорошей проверкой для «Спартака» 5
- 28 января 2017
- 18:51 Луис Адриано: «Здорово, что забил в первой же игре за «Спартак» 7
- 18:00 Товарищеский матч. Дебютные голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину» 20
- 24 января 2017
- 14:13 Стал известен еще один соперник «Спартака» на сборах в ОАЭ 6
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- 5 июля 2016
- 20:27 Товарищеский матч. «Оренбург» уступил «Жилине» 1