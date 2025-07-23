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Словакия. Найк Лига
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Жилина
Новости
€ 1 млн
Жилина - новости команды
Жилина
Словакия. Найк Лига
Стадион:
Под Дубном
Сайт:
http://www.mskzilina.sk/
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Таблица
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
2022.01.25 15:56
3
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
2022.01.25 11:51
5
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
2022.01.23 17:13
5
Фото
«Ботев» и «Жилина» – соперники «Зенита» на зимних сборах в Дубае
2021.12.20 10:53
1
«Рубин» опроверг интерес к полузащитнику «Жилины» Бичахчяну
2021.06.07 13:58
«Чемпионат»: ЦСКА и «Рубин» хотят подписать Бичахчяна из «Жилины»
2021.06.07 12:57
2
«Чемпионат»: ЦСКА интересуется словаком Бернатом из «Жилины»
2020.04.09 17:52
2
7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба
2020.03.30 20:48
8
Фото
Боженик перешел в «Фейеноорд». Форварда пытался купить ЦСКА
2020.01.27 15:45
5
Bild: ЦСКА готов заплатить 6 миллионов за Боженика
2020.01.20 10:42
7
Novy Cas: ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда
2020.01.11 13:37
7
«Бизнес Online»: ЦСКА и «Динамо» отказались от покупки Боженика
2020.01.06 09:31
6
«Динамо» интересуется Божеником. ЦСКА предлагал за словака 8 миллионов
2019.12.25 14:36
3
Sport.sk: ЦСКА предлагает 8 миллионов за Боженика
2019.12.10 08:13
20
Sport.sk: Боженик отказался переходить в ЦСКА
2019.12.05 22:47
5
«Чемпионат»: ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
2019.12.03 15:55
5
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Жилиной»
2019.06.30 20:16
«Челси» во второй раз в истории выиграл пять матчей в группе еврокубка
2018.11.30 06:42
Шейдаев: «Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть»
2017.02.11 09:39
6
Фото
«Жилина» арендовала Шейдаева на полтора года
2017.02.11 06:44
2
Видео
Попов: «Копенгаген» будет хорошей проверкой для «Спартака»
2017.01.30 10:55
5
Луис Адриано: «Здорово, что забил в первой же игре за «Спартак»
2017.01.28 18:51
7
Товарищеский матч. Дебютные голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину»
2017.01.28 18:00
20
Стал известен еще один соперник «Спартака» на сборах в ОАЭ
2017.01.24 14:13
6
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
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