Попов: «Копенгаген» будет хорошей проверкой для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов остался доволен уверенной победой над «Жилиной» (5:1), а также рассказал об ожиданиях от предстоящего товарищеского матча с «Копенгагеном».

«Мы всегда начинаем контрольные матчи с командами, которые, можно сказать, ниже уровнем, чем наша. Мне понравилось, что все приняли участие в этой игре, и вся команда выложилась на 100%. Мы знаем сильные качества Адриано и Самедова, они хорошие игроки.

Думаю, «Копенгаген» сейчас лучше нас подготовлен, потому что у них уже 16 февраля игра с болгарской командой в Лиге Европы. Это будет хорошей проверкой для «Спартака». Все-таки это чемпион Дании. На сборе приличные нагрузки, думаю, мы хорошо подготовимся к сезону», – сказал Попов.

Матч «Спартака» с «Копенгагеном» состоится во вторник, 31 января, в 16:00 по московскому времени.