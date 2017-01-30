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  • Попов: «Копенгаген» будет хорошей проверкой для «Спартака»

Попов: «Копенгаген» будет хорошей проверкой для «Спартака»

30 января 2017, 10:55
5

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов остался доволен уверенной победой над «Жилиной» (5:1), а также рассказал об ожиданиях от предстоящего товарищеского матча с «Копенгагеном».

«Мы всегда начинаем контрольные матчи с командами, которые, можно сказать, ниже уровнем, чем наша. Мне понравилось, что все приняли участие в этой игре, и вся команда выложилась на 100%. Мы знаем сильные качества Адриано и Самедова, они хорошие игроки.

Думаю, «Копенгаген» сейчас лучше нас подготовлен, потому что у них уже 16 февраля игра с болгарской командой в Лиге Европы. Это будет хорошей проверкой для «Спартака». Все-таки это чемпион Дании. На сборе приличные нагрузки, думаю, мы хорошо подготовимся к сезону», – сказал Попов.

Матч «Спартака» с «Копенгагеном» состоится во вторник, 31 января, в 16:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Жилина Копенгаген Попов Ивелин
Комментарии (5)
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Viktor781
1485766111
Готовьтесь.
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B.G.
1485769055
Копенгаген не уровень...Спартак в разы сильней!
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тётя ASYA
1485781771
попенгаген - куйня ! вы в чемпе не облажайтесь !
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