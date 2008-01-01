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    Novy Cas: ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда

    Стали известны подробности несостоявшегося перехода нападающего «Жилины» Роберта Боженика в ЦСКА.

    По информации источника, ЦСКА предлагал за словенского форварда пять миллионов евро, однако трансфер не состоялся из-за нового агента игрока Мартина Петраша.

    • Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
    • Его рыночная стоимость – один миллион евро.

    «Бизнес Online»: ЦСКА и «Динамо» отказались от покупки Боженика

    Источник: Novy Cas

    Самая тиражуемая газета в Словении. Издание основано в 1990 году.

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      )))))))))))).)))))))))) 20 минут назад


      Рейтинг: +4983
      Mazai-NN 3 часа назад Пожаловаться
      Захожу я вчера на сайт и вижу что мои комменты за Игнатьева и кокаин заминусованы до -38 и -50. Смотрю кому же это все так "не нравится" Вместо обычных ников вроде Мазай Ветер и т.д адреса почтовых ящиков. Эти у е б к и вместо того чтоб написать всякую лабуду типа "огпве" просто вставляют копированный адрес эл.почты и в логин и в эл.почту. Расскажу подробнее как это делается. Так как меня до этого не минусовали я и не разбирался. А вчера меня это прям задело что ли. ))) Так вот. Есть сайты с временными почтовыми ящиками типа Темп Майл и т.д. У е б о к что этим занимается (а скорее всего их несколько и работают они иногда одновременно по одному из нас)(договорились и долбят комменты одного отсюда и -150 и т.д) заходит на такой сайт берет адрес эл.почты. Затем заходит сюда и регистрируется. Вся процедура занимает несколько секунд. Вставляет скопированный адрес эл.почты что взял на сайте в графу логин и в графу эл.почта. Нажимает на пароль тут же всплывает предлагаемый ему пароль он жмет на него и пароль вставляется сразу в обе графы. То есть ему не нужно напрягаться прописывая пароль не только в основной графе но и в той что где нужно "повторить пароль. Секунда на все )))) Затем он возвращается на тот сайт где ему дали почтовый ящик и ждет на него письмо от бомбардира. Тоже секундное дело. Письмо пришло он переходит по ссылке и все. Ставь минус. Затем снова на сайт с почтовыми ящиками жмем на удалить и дается новый. Повторяем процедуру. И все это дело в несколько секунд. Так вот чтоб админам устранить эту хрень которая здесь происходи нужно обратить внимание на регистрацию. Сделать чтоб пароль не вводился автоматом а его нужно ввести вручную. Добавить надпись для ввода (от роботов) или картинки ( по типу сколько светофоров на картинке) и ВСЕ. Все будет решено. Но тут приходит мысль о том что может админу это и выгодно? Типа смотри сколько "зарегистрировалось" Не знаю. Но делать что то нужно.

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      Рейтинг: +114

      ajax707 51 минуту назад

      пора уже в Лихтенштейне или Фарерах игроков покупать, куда *ять российский футбол катится

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      Рейтинг: +8342

      ufos73 1 час назад

      Наверно с рублями перепутали

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      Рейтинг: +1470

      STAFOR13 2 часа назад

      Бред, ещё и ЦСКА бы им 5 млн заплатил, за парня, который в этом сезоне ничего не показывает. Правдоподобно было бы отдать 5 млн за Комличенко, на крайний случай Соболева,и то млн 3 за последнего.

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