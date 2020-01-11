Novy Cas: ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда

Стали известны подробности несостоявшегося перехода нападающего «Жилины» Роберта Боженика в ЦСКА.
По информации источника, ЦСКА предлагал за словенского форварда пять миллионов евро, однако трансфер не состоялся из-за нового агента игрока Мартина Петраша.
- Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
- Его рыночная стоимость – один миллион евро.
«Бизнес Online»: ЦСКА и «Динамо» отказались от покупки Боженика
Источник: Novy Cas
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