Novy Cas: ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда

Стали известны подробности несостоявшегося перехода нападающего «Жилины» Роберта Боженика в ЦСКА.

По информации источника, ЦСКА предлагал за словенского форварда пять миллионов евро, однако трансфер не состоялся из-за нового агента игрока Мартина Петраша.

Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.

Его рыночная стоимость – один миллион евро.

«Бизнес Online»: ЦСКА и «Динамо» отказались от покупки Боженика