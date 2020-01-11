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  • Novy Cas: ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда

Novy Cas: ЦСКА предлагал пять миллионов за Боженика. Трансфер сорвал новый агент форварда

11 января 2020, 13:37
7

Стали известны подробности несостоявшегося перехода нападающего «Жилины» Роберта Боженика в ЦСКА.

По информации источника, ЦСКА предлагал за словенского форварда пять миллионов евро, однако трансфер не состоялся из-за нового агента игрока Мартина Петраша.

  • Воспитанник «Жилины» забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
  • Его рыночная стоимость – один миллион евро.

«Бизнес Online»: ЦСКА и «Динамо» отказались от покупки Боженика

Источник: Novy Cas

Самая тиражуемая газета в Словении. Издание основано в 1990 году.

Россия. Премьер-лига Европа Жилина ЦСКА Боженик Роберт
Комментарии (7)
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STAFOR13
1578739127
Бред, ещё и ЦСКА бы им 5 млн заплатил, за парня, который в этом сезоне ничего не показывает. Правдоподобно было бы отдать 5 млн за Комличенко, на крайний случай Соболева,и то млн 3 за последнего.
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ufos73
1578743832
Наверно с рублями перепутали
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ajax707
1578744633
пора уже в Лихтенштейне или Фарерах игроков покупать, куда *ять российский футбол катится
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dinar7777dinar
1578748820
Гинер шнобель опять зажал бабки.
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alp
1578776259
вот *****
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