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    «Чемпионат»: ЦСКА и «Рубин» хотят подписать Бичахчяна из «Жилины»

    Полузащитник «Жилины» Ваган Бичахчян может усилить один и клубов РПЛ, утверждает «Чемпионат».

    По информации источника, на армянского хавбека претендуют ЦСКА и «Рубин».

    В ближайшее время москвичи и казанцы могут приступить к переговорам о трансфере 21-летнего футболиста.

    • В минувшем сезоне Бичахчян забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      zabo23 2 часа назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +71

      Solist345345 3 часа назад

      Рубин уже открестился от армянского таланта.

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      Рейтинг: +1037

      Радио1000шумеров 5 часов назад

      Вики говорит что его зовут не Ваган, а Ваан, и что он уже проходил смотр в ЦСКА в 2016 году. Не разглядели талант?

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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 4 часа назад

      Был бы талант, то разглядели бы.

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