«Чемпионат»: ЦСКА и «Рубин» хотят подписать Бичахчяна из «Жилины»

Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Полузащитник «Жилины» Ваган Бичахчян может усилить один и клубов РПЛ, утверждает «Чемпионат».
По информации источника, на армянского хавбека претендуют ЦСКА и «Рубин».
В ближайшее время москвичи и казанцы могут приступить к переговорам о трансфере 21-летнего футболиста.
- В минувшем сезоне Бичахчян забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.