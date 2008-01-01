«Чемпионат»: ЦСКА и «Рубин» хотят подписать Бичахчяна из «Жилины»

Полузащитник «Жилины» Ваган Бичахчян может усилить один и клубов РПЛ, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, на армянского хавбека претендуют ЦСКА и «Рубин».

В ближайшее время москвичи и казанцы могут приступить к переговорам о трансфере 21-летнего футболиста.