Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал

«Зенит» обыграл «Жилину» (5:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Хет-трик оформил Александр Ерохин. Артем Дзюба и Андрей Мостовой забили по голу. Первый матч за «Зенит» провел находящийся на просмотре защитник «Кайрата» Нуралы Алип.

На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Жилина (Словакия) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 8; 2:0 – Мостовой, 21; 3:0 – Ерохин, 51; 4:0 – Ерохин, 70; 5:0 – Ерохин, 85.

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