Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал

    «Зенит» обыграл «Жилину» (5:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

    Хет-трик оформил Александр Ерохин. Артем Дзюба и Андрей Мостовой забили по голу. Первый матч за «Зенит» провел находящийся на просмотре защитник «Кайрата» Нуралы Алип.

    На матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Жилина (Словакия) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 8; 2:0 – Мостовой, 21; 3:0 – Ерохин, 51; 4:0 – Ерохин, 70; 5:0 – Ерохин, 85.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57142

      portero 3 часа назад

      по комментам болел Зенита понял , что Алип провалил дебют, с Яриком надо продлевать контракт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Узб@гоеный 4 часа назад

      Спартаковский счет для Зенита Жилина это уровень свиней. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +958

      Борисыч1 4 часа назад

      Неплохой результат!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      КУКУШКА 5 часов назад

      Бетис так же будет помойку иметь скоро!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb 5 часов назад

      Ероха разабивался,респект.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +303

      КУКУШКА > petrucho-spb 5 часов назад

      А че же он не разабивался с Челси,Старухой???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +303

      КУКУШКА > petrucho-spb 5 часов назад

      Да я видел зачем мне знать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb > КУКУШКА 5 часов назад

      ты бы узнал об этом первый. Ну или второй после меня.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb > КУКУШКА 5 часов назад

      Так чего тогда спрашиваешь: че.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru