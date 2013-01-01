Карпин посетил матч «Зенит» – «Жилина»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» с «Жилиной» на сборе в Дубае.

Карпин следит за игрой вместе с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

Карпин готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).

Он возглавляет сборную с прошлого года.

Фото: «Матч ТВ»

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