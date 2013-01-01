Карпин посетил матч «Зенит» – «Жилина»

Валера, ЗАЧЕМ??? Без нападающего все равно Польшу не пройти. Падай уже в ножки Артему...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» с «Жилиной» на сборе в Дубае.
Карпин следит за игрой вместе с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.
- Карпин готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
- Он возглавляет сборную с прошлого года.
Фото: «Матч ТВ»
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