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    Карпин посетил матч «Зенит» – «Жилина»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» с «Жилиной» на сборе в Дубае.

    Карпин следит за игрой вместе с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

    • Карпин готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
    • Он возглавляет сборную с прошлого года.

    Фото: «Матч ТВ»

    Карпин встретился с россиянами из «Зенита». Дзюбы на встрече не было

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13227

      Cleaner 9 минут назад

      Валера, ЗАЧЕМ??? Без нападающего все равно Польшу не пройти. Падай уже в ножки Артему...

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