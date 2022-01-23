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    Карпин встретился с россиянами из «Зенита». Дзюбы на встрече не было

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах петербургской команды в ОАЭ.

    Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Дзюба отсутствовал.

    • Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.
    • Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

    Карпин посетил матч «Зенит» – «Ботев». На нем игроки подрались

    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2022 20:23
    Комментарии38
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      Рейтинг: +6706

      Томик 1 час назад

      Как бы Валера с этим говнюком не поступал - извиниться должен говнюк!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6706

      Томик 1 час назад

      Кто такой дзюба? Это Ваш родственник дзюба?...Всё, заменили лорен-дитрихом. Пока, артемка!

      0
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      Рейтинг: +22434

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошая новость + очень хорошая новость.

      0
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      Рейтинг: +1248

      Mariner 1 час назад

      Валера всё ищет себе кавалера? Не, в Зените таких нет. Гомосеки - это про Спартак. )))

      0
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      Рейтинг: +851

      Lilipyt 1 час назад

      То Дзюба хочет играть а потом не не идет на контакт. Чего хочет не понятно. К сожалению лучше Дзюбы напа у нас нет. Все остальные мягкотелые гомосеки, которые могут играть когда звезды сойдутся и не способны бороться за мяч. Медленные, закомплексованные 28 летние дети. Но пиара выше крыши! Каждый претендент на ЗМ....

      0
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      Рейтинг: +3566

      Питерский князь 2 часа назад

      А если бы Дзюба приехал в гости к сборникам, там бы написали, а Карпина там не было.
      Вот бы все удивились.
      :)))))

      0
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      Рейтинг: +10456

      alex1951 2 часа назад

      А ведь Карпуша спецом приезжал........
      А Артем Дрочильяни - видать,чувак с амбициями....
      Ну и пипец ....Х тебе ,а не сборная!

      1
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      Рейтинг: +13759

      Hektor 84 3 часа назад

      А что на этом делать акцент? Ну не было и не было! Об этом можно было даже не писать. Шлюба не игрок сборной. Зачем вообще о нем писать? Пора забыть о нем! И только п и з д а н у т ы й клинер с ума сходит по дрочеру! Успокойся ущербный перед твоей шлюбой извиняться ни кто не собирается. И даже если наша сборная не пройдет стыки Валера останется у руля сборной!

      6
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      Рейтинг: +6492

      vladik12 3 часа назад

      Придумывают отмазки для флеш-интервью после Польши.

      0
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      Рейтинг: +3926

      neveldomha 4 часа назад

      Офигенная работа у кудрявого. Встретился, тут же отдохнул, смену закрыл.

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