Карпин встретился с россиянами из «Зенита». Дзюбы на встрече не было

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах петербургской команды в ОАЭ.

Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Дзюба отсутствовал.

Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.

Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

Карпин посетил матч «Зенит» – «Ботев». На нем игроки подрались