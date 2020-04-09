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    «Чемпионат»: ЦСКА интересуется словаком Бернатом из «Жилины»

    Полузащитник «Жилины» Ян Бернат может продолжить карьеру в России.

    По информации «Чемпионата», 19-летний словак попал в сферу интересов ЦСКА. Московский клуб может подписать футболиста бесплатно, так как «Жилина» ранее объявила о расформировании из-за проблем с финансами.

    • Бернат выступает за основной состав «Жилины» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 7 голов в 17 матчах чемпионата Словакии.

    7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2020 17:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4720

      Lester84 16 часов назад

      Вот это уже более реальный варик, нежели Шакири

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