«Чемпионат»: ЦСКА интересуется словаком Бернатом из «Жилины»

Вот это уже более реальный варик, нежели Шакири
Полузащитник «Жилины» Ян Бернат может продолжить карьеру в России.
По информации «Чемпионата», 19-летний словак попал в сферу интересов ЦСКА. Московский клуб может подписать футболиста бесплатно, так как «Жилина» ранее объявила о расформировании из-за проблем с финансами.
- Бернат выступает за основной состав «Жилины» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 7 голов в 17 матчах чемпионата Словакии.
7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба