«Чемпионат»: ЦСКА интересуется словаком Бернатом из «Жилины»

Полузащитник «Жилины» Ян Бернат может продолжить карьеру в России.

По информации «Чемпионата», 19-летний словак попал в сферу интересов ЦСКА. Московский клуб может подписать футболиста бесплатно, так как «Жилина» ранее объявила о расформировании из-за проблем с финансами.

Бернат выступает за основной состав «Жилины» с 2018 года.

В этом сезоне он забил 7 голов в 17 матчах чемпионата Словакии.

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба