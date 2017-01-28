Луис Адриано: «Здорово, что забил в первой же игре за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о своих эмоциях после первого матча в составе красно-белых. Сегодня на сборе в ОАЭ подопечные Массимо Карреры нанесли разгромное поражение второму составу словацкой «Жилины» (5:1). Один из голов оформил как раз бразильский новобранец москвичей.

«Здорово, что получилось отличиться в первой же встрече за «Спартак». Однозначно, это плоды наших тренировок. Прямо перед голом был еще один момент, когда я мог забить. Там у вышел хороший удар, но мяч угодил в перекладину», – сказал Адриано.

Напомним, 29-летний футболист подписал контракт со «Спартаком» 16 января. Ранее Адриано защищал цвета «Милана» и донецкого «Шахтера».