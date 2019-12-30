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    Боженик перешел в «Фейеноорд». Форварда пытался купить ЦСКА

    Нападающий «Жилины» Роберт Боженик стал игроком «Фейеноорда».

    Словак подписал контракт до лета 2024 года, сообщается на сайте роттердамского клуба.

    ЦСКА был готов заплатить за него 6 миллионов евро. 20-летним форвардом также интересовался «Гамбург».

    • Боженик – воспитанник «Жилины».
    • Форвард забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»

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