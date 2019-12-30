Боженик перешел в «Фейеноорд». Форварда пытался купить ЦСКА

Нападающий «Жилины» Роберт Боженик стал игроком «Фейеноорда».

Словак подписал контракт до лета 2024 года, сообщается на сайте роттердамского клуба.

ЦСКА был готов заплатить за него 6 миллионов евро. 20-летним форвардом также интересовался «Гамбург».