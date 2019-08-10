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14.12.2016 12:00Жозе Моуринью зарекся ездить в Восточную Европу, намекнув, что именно Лига Европы мешает его команде побеждать. Сергей Беседин съездил в Одессу на матч «Зари» и «МЮ», чтобы увидеть, зачем клуб привез из Англии даже воду и что Моуринью тоже человек.11
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08.12.2016 22:00Витсель считает, что «Зенит» играет лучше «Спартака». Гончаренко возглавит ЦСКА. Дайджест событий дняАксель Витсель заявил, что «Зенит» сильнее «Спартака». Моуринью не хочет играть в Восточной Европе в декабре. Леонид Слуцкий поругался с болельщиком. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.11
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16.09.2016 21:00Лимит на легионеров могут отменить. «Спартак» продлил на неделю лидерство в РФПЛ. Дайджест событий дняУкраинские фанаты напали на турок перед игрой «Заря» – «Фенербахче». «Легию» могут возглавить Кононов или Гончаренко. Арвеладзе – кандидат на пост главного тренера «Краснодара». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.7
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23.05.2016 16:00В топ-5 европейских лиг четыре чемпиона ожидаемо выиграли Кубок, «Порту» с Касильясом снова остался без титулов, «Шахтер» выиграл трофей и загрустил, а фанаты опозорили победу «Хиберниана» спустя 114 лет. Как прошли финалы Кубков в Европе – вкратце вспоминает «Бомбардир».2