-
14.05.2016 21:25Нойштедтер близок к получению российского гражданства. Тренера «Говерлы» госпитализировали во время игры. Алвес стал самым титулованным бразильцем в истории футбола. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.9
-
06.09.2015 22:20Вынужденный обитать во Львове «Шахтер» сдает позиции. Команда со скрипом прошла в Лигу чемпионов, регулярно теряет очки во внутреннем чемпионате и охотно продает своих лидеров. «Бомбардир» разбирается, являются ли последние неудачи «горняков» началом конца.29