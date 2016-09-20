- 20 сентября 2016
- 16:08 Грозный может возглавить «Легию»
- 14 сентября 2016
- 14:32 Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов» 1
- 8 июня 2016
- 09:58 «Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ 10
- 15 мая 2016
- 21:21 УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты 2
- 14 мая 2016
- 17:21 Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
- 8 мая 2016
- 21:22 УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» и другие результаты 1
- 1 мая 2016
- 21:25 УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо» 5
- 24 апреля 2016
- 21:34 УПЛ. «Динамо» одолело «Ворсклу», «Александрия» разгромно уступила «Днепру»
- 10 апреля 2016
- 21:24 УПЛ. «Динамо» разгромило «Волынь», «Днепр» одержал волевую победу над «Зарей»
- 3 апреля 2016
- 20:39 «Говерле» грозит техническое поражение 2
- 13 марта 2016
- 23:30 УПЛ. «Днепр» разгромил «Шахтер», «Говерла» нанесла поражение «Металлисту»
- 28 февраля 2016
- 10:40 Грозный: «Если хоть один игрок будет общаться с прессой, я его выгоню из команды» 3
- 9 февраля 2016
- 21:37 Фото «Амкар» объявил о переходе Мищенко
- 30 ноября 2015
- 10:12 Тейшейра: «Никогда не думал, что буду королем» 1
- 21 ноября 2015
- 16:54 УПЛ. «Черноморец» и «Днепр» голов не забили, «Ворскла» одолела «Говерлу»
- 8 ноября 2015
- 19:54 УПЛ. «Днепр» одолел «Говерлу»
- 1 ноября 2015
- 22:31 УПЛ. «Ворскла» и «Волынь» заработали по одному очку
- 19 октября 2015
- 14:30 «Говерлу» хотят продать немцам 2
- 7 октября 2015
- 19:33 «Говерла» подаст апелляцию на трансферный запрет ФИФА 1
- 6 октября 2015
- 22:37 ФИФА наказала «Говерлу» 1
- 26 сентября 2015
- 22:03 УПЛ. «Динамо» обыграло «Говерлу», «Шахтер» взял верх над «Олимпиком»
- 31 августа 2015
- 19:13 «Говерла» арендовала 13 игроков киевского «Динамо» 3
- 06:39 Голкипер киевского «Динамо» продолжит карьеру в Дании
- 2 августа 2015
- 10:03 Эдуардо: «Были готовы к тому, что «Говерла» поставит «автобусный парк» 6
- 1 августа 2015
- 21:29 УПЛ. «Шахтер» справился с «Говерлой» 3
- 30 июля 2015
- 17:45 Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать» 12
- 23 июля 2015
- 09:40 Грозный: «Задачи «Говерлы»? Халка вот уже пригласили» 8
- 21 июля 2015
- 14:56 Игрок «Говерлы» объяснил, почему взял себе прозвище Халк 25