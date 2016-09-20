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Говерла
Новости
Говерла - новости команды
Ужгород
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://fcgoverla.uz.ua
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» и другие результаты
2016.05.08 21:22
1
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
УПЛ. «Динамо» одолело «Ворсклу», «Александрия» разгромно уступила «Днепру»
2016.04.24 21:34
УПЛ. «Динамо» разгромило «Волынь», «Днепр» одержал волевую победу над «Зарей»
2016.04.10 21:24
«Говерле» грозит техническое поражение
2016.04.03 20:39
2
УПЛ. «Днепр» разгромил «Шахтер», «Говерла» нанесла поражение «Металлисту»
2016.03.13 23:30
Грозный: «Если хоть один игрок будет общаться с прессой, я его выгоню из команды»
2016.02.28 10:40
3
Фото
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
УПЛ. «Черноморец» и «Днепр» голов не забили, «Ворскла» одолела «Говерлу»
2015.11.21 16:54
УПЛ. «Днепр» одолел «Говерлу»
2015.11.08 19:54
УПЛ. «Ворскла» и «Волынь» заработали по одному очку
2015.11.01 22:31
«Говерлу» хотят продать немцам
2015.10.19 14:30
2
«Говерла» подаст апелляцию на трансферный запрет ФИФА
2015.10.07 19:33
1
ФИФА наказала «Говерлу»
2015.10.06 22:37
1
УПЛ. «Динамо» обыграло «Говерлу», «Шахтер» взял верх над «Олимпиком»
2015.09.26 22:03
«Говерла» арендовала 13 игроков киевского «Динамо»
2015.08.31 19:13
3
Голкипер киевского «Динамо» продолжит карьеру в Дании
2015.08.31 06:39
Эдуардо: «Были готовы к тому, что «Говерла» поставит «автобусный парк»
2015.08.02 10:03
6
УПЛ. «Шахтер» справился с «Говерлой»
2015.08.01 21:29
3
Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать»
2015.07.30 17:45
12
Грозный: «Задачи «Говерлы»? Халка вот уже пригласили»
2015.07.23 09:40
8
Игрок «Говерлы» объяснил, почему взял себе прозвище Халк
2015.07.21 14:56
25
Официально
«Анжи» арендует Аруну у киевского «Динамо»
2015.07.09 17:10
87
Грозный: «В «Говерле» много игроков, которых никто не знает. Даже я»
2015.07.09 10:53
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