ФИФА наказала «Говерлу»

Ужгородская «Говерла» не сможет регистрировать новых футболистов на протяжении двух ближайших трансферных окон. Такое наказание наложила на клуб ФИФА.

Причиной стало расторжение «Говерлой» контракта с нападающим Мариусом Никулае без уважительных на то причин. В заявлении ФИФА по этому вопросу отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в украинском клубе: ранее «Говерла» без причин разрывала контракты с Разваном Кочишем, Гармони Иканде и Дамьеном Ле Таллеком.

Решение ФИФА может быть обжаловано клубом в лозаннском арбитражном суде. Если оно останется в силе, то «Говерла» не сможет регистрировать новых игроков до января 2017 года.