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    УПЛ. «Шахтер» справился с «Говерлой»

    Между матчами третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» донецкий «Шахтер» провел матч украинского чемпионата против ужгородской «Говерлы».
    1 августа. Львов. Стадион «Арена-Львов»
    Шахтер (Донецк) – Говерла (Ужгород) – 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – Тейшейра, 50; 2:0 – Эдуардо, 74.
    Шахтер: Каниболоцкий, Кучер, Малышев, Ордец, Срна, де Азеведо, Бернард (Тайсон, 63), Марлос (Эдуардо, 69), Тейшейра, Коваленко, Феррейра (Гладкий, 46).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 21:29
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FCShakhtar
    1438454133
    Молодцы ребята, хороший матч выдали)) Теперь готовимся к ответке с Фенером! Только Шахтер, только победа!!
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    DavideSanton
    1438454564
    На классе.
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    NK-creative
    1438463850
    А голы какие, один одного краше, просто загляденье!
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    ologreds
    1694997498
    numo437469
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