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    «Говерла» подаст апелляцию на трансферный запрет ФИФА

    Ужгородская «Говерла», на которую наложен трансферный запрет до января 2017 года, подаст апелляцию в ФИФА после изучения всех документов этого дела, сообщает украинский телеканал «Футбол 1».

    Напомним, ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков «Говерлы» на два трансферных периода из-за неправомерного расторжения контракта с нападающим Мариусом Никулаэ.

    Основная проблема для «Говерлы» состоит в том, что у большинства из 13-ти арендованных у киевского «Динамо» игроков зимой заканчиваются контракты. Таким образом, ужгородцы потеряют практически весь свой основной состав и смогут рассчитывать только на игроков команд U-21 и U-19.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2015 19:33
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    Комментарии (2)
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    Payet
    1444236550
    Клуп такой есть Говерла называется
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    ologreds
    1694997033
    numo444672
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