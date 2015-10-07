«Говерла» подаст апелляцию на трансферный запрет ФИФА

Ужгородская «Говерла», на которую наложен трансферный запрет до января 2017 года, подаст апелляцию в ФИФА после изучения всех документов этого дела, сообщает украинский телеканал «Футбол 1».

Напомним, ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков «Говерлы» на два трансферных периода из-за неправомерного расторжения контракта с нападающим Мариусом Никулаэ.

Основная проблема для «Говерлы» состоит в том, что у большинства из 13-ти арендованных у киевского «Динамо» игроков зимой заканчиваются контракты. Таким образом, ужгородцы потеряют практически весь свой основной состав и смогут рассчитывать только на игроков команд U-21 и U-19.