«Анжи» арендует Аруну у киевского «Динамо»

Махачкалинский «Анжи» достиг соглашения с киевским «Динамо» об аренде полузащитника «Динамо» Лукмана Аруны. Нигериец в настоящее время находится в расположении махачкалинской команды на предсезонных сборах. Аруна будет выступать за «Анжи» до конца 2015 года.



Весеннюю часть минувшего сезона 24-летний футболист также провел в аренде в ужгородской «Говерле».



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