Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Анжи» арендует Аруну у киевского «Динамо»

    Махачкалинский «Анжи» достиг соглашения с киевским «Динамо» об аренде полузащитника «Динамо» Лукмана Аруны. Нигериец в настоящее время находится в расположении махачкалинской команды на предсезонных сборах. Аруна будет выступать за «Анжи» до конца 2015 года.

    Весеннюю часть минувшего сезона 24-летний футболист также провел в аренде в ужгородской «Говерле».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии (88)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АРуслан
    1436462633
    Ну и пушка у него
    Ответить
    Willian05
    1436464511
    Удачи ему
    Ответить
    goga1332
    1436467478
    вся грязь в анжи идет ))
    Ответить
    l1l1
    1436468131
    У Анжи не плохой состав собираеться
    Ответить
    german80
    1436469634
    Привет ребята. Я раньше думал, что в интернете нет договорных матчей. Однако этот сайт доказывает обратное. Уже прошло много игр с доказательствами: http://fixedtennis.[ссылки запрещены, читайте правила]
    Ответить
    kkomov
    1436470318
    дыка фарм-клуб Анжи!
    Ответить
    SARACIN
    1436477805
    Всё будет пучком! Палыч, верим!)
    Ответить
    IKER-RAUL
    1436479295
    главное чтоб без травм и вписался в состав,Успехов Лукману с Анжи!
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436505358
    хорошо
    Ответить
    ologreds
    1694997642
    numo435219
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+