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24.10.2015 18:16Финансовый разброд клубов – бич российского футбола. Несмотря на солидные деньги, имеющиеся в нем, некоторые команды тонут в нескончаемых долгах. «Бомбардир» рассказывает о тяжелой финансовой ноше, взвалившейся на плечи нижегородской «Волги».3
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14.10.2015 23:39Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл». Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ». Дайджест событий дняДзюба попал в символическую сборную отборочного этапа Евро-2016. Футболисты «Волги» собираются бойкотировать матч с «Газовиком». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1