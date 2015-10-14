Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл». Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ». Дайджест событий дня

Дзюба попал в символическую сборную отборочного этапа Евро-2016. Футболисты «Волги» собираются бойкотировать матч с «Газовиком». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Опубликован рейтинг для жеребьевки Евро-2016

Стал известен рейтинг сборных УЕФА, который повлияет на то, как будет определяться посев для жеребьевки ЕВРО-2016. Сама жеребьевка состоится 12 декабря.

Франция, как хозяйка, займет первую позицию в группе А, Испания (действующий чемпион) – место в первой корзине наряду с Германией, Англией, Португалией и Бельгией. Во второй корзине точно будут Россия, Италия, Швейцария, Австрия и Хорватия.

Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия

Блинд останется главным тренером сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд останется на своем посту, несмотря на неудачу команды в отборе Евро-2016. Об этом сообщил управляющий директор Королевского футбольного союза этой страны Берт ван Оствеен.

Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ»

Петербургский комментатор Геннадий Орлов заключил контракт со спортивным каналом "Матч ТВ", сообщает Life78. Подписал соглашение с новым телеканалом и комментатор Алексей Андронов.

Мутко: «Готовить сборную к Евро-2016 должен освобожденный тренер»

"Все зависит от конкретного момента. Мы принимали решение в конкретный момент, на конкретный отрезок времени. Если говорить о подготовке сборной к чемпионату Европы и мира, то, конечно, здесь нужен тренер освобожденный", - заявил Мутко в эфире телеканала "Россия 1".

В запас символической сборной отбора Евро-2016 включили Дзюбу

Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную прошедшего отборочного этапа Евро-2016. На лавке запасных оказался нападающий сборной России Артем Дзюба. Полностью состав можно посмотреть здесь.

Футболисты «Волги» готовы бойкотировать матч с «Газовиком»

Сегодня состоялась встреча игроков и тренеров "Волги" с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым. Темой для разговора стала пятимесячная задержка зарплаты и премиальных.

В команде было принято решение не выходить на домашний матч 17-го тура Футбольной национальной лиги с "Газовиком" в том случае, если до игры не будут погашены задолженности.

Гутьеррес подал в суд на "Ньюкасл" за дискриминацию по инвалидности

Полузащитник "Депортиво" Хонас Гутьеррес собирается отсудить у "Ньюкасла" два миллиона фунтов.

33-летний аргентинец подал в суд на бывший клуб из-за дискриминации по инвалидности. Футболист, который на протяжении года боролся с раком яичек, заявил, что самостоятельно оплачивал свое лечение.

Александр Кержаков: «Хочу продлить контракт с «Зенитом»

"Я хочу играть в футбол и остаюсь действующим футболистом. Сейчас тренируюсь. Готовлюсь к зиме. Вроде как договорились с руководством "Зенита", что они готовы отпустить меня в аренду в заграничный клуб. Будем готовиться, смотреть варианты, планирую воспользоваться этим, поехать поиграть, чтобы летом, когда заканчивается контракт, продлить его", - рассказал Кержаков.

Александр Кержаков в «Зените»: прощай, бомбардир?

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