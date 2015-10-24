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  • «Играть не буду». Как «Волгу» и ФНЛ захлестнуло безденежье

«Играть не буду». Как «Волгу» и ФНЛ захлестнуло безденежье

Финансовый разброд клубов – бич российского футбола. Несмотря на солидные деньги, имеющиеся в нем, некоторые команды тонут в нескончаемых долгах. «Бомбардир» рассказывает о тяжелой финансовой ноше, взвалившейся на плечи нижегородской «Волги».

Кажется, что между российским футболом и проблемами с финансированием стоит огромная стена. Ведь только мы можем позволить себе пригласить в сборную тренера-иностранца, в контракте которого прописаны и космическая заработная плата, и баснословные бонусы, и различные прелести: от страховки до квартиры в Москве. А потом расчехлить кошелек для выплаты неустойки, сумму которой просто неприлично озвучивать. И, наверное, только в России протирающий на скамейке запасных штаны футболист или еще не состоявшийся юнец способен зарабатывать бешеные деньги.

Нецелесообразность трат – налицо. Однако все это не было бы так печально, если бы под руку с этой проблемой не шла и другая – финансовый упадок некоторых клубов. И ладно, если бы крутое пике безденежья не приводило команды к бесповоротному краху, но порой это доходит до смертельного исхода. За примерами далеко ходить не надо: «Москва», «Сатурн», «Алания». Московское «Торпедо», недавно сделавшее скачок из Премьер-лиги в любители, не дает этой тенденции зачерстветь. Теперь же в ситуации «на грани» оказалась нижегородская «Волга».

В летний период «Волга» буквально вышла из берегов: выдала задушевный старт, проиграв лишь два матча из девяти, расположилась на третьей ступени в таблице, продвинулась в Кубке России. Казалось, неужели команда Андрея Талалаева нацелилась вернуться в Премьер-лигу? Увы, все грезы быстро улетучились. И теперь вопрос встал иным образом: получится ли выжить и не повторить судьбу «Нижнего Новгорода»? И останется ли вообще в городе хотя бы один профессиональный клуб, способный играть в большом свете? Наконец, для кого строится красавец-стадион «Нижний Новгород»? В преддверии надвигающегося чемпионата мира 2018 года эти вопросы вызывают все больший резонанс.

«Играть не буду», – категорически отказавшись лететь в Томск, заявил накануне игры с «Томью» лидер волжан Леандро. Его примеру последовали вратарь Артур Нигматуллин, главный бомбардир команды Никита Саталкин и хавбек Эдуард Суханов. Все – ключевые персоны. Таким образом футболисты выразили свое недовольство сложившейся ситуацией: долги по зарплате и премиальным перед игроками уходят корнями еще в прошлый сезон. Причем саботаж на этом не закончился. Те, кто все-таки полетел на матч, начали игру с того, что попросту встали на поле и простояли так с десяток секунд. За это время «Томь» даже успела сбегать в атаку, но, раскусив фокус игроков «Волги», спокойно отдала мяч сопернику. К чести нижегородцев этот матч они провели на достойном уровне, минимально уступив одному из лидеров ФНЛ со счетом 0:1.

«В связи с задержкой заработной платы более чем на 15 дней уведомляем вас о приостановлении работы вплоть до полного погашения задолженности», – гласит письменное заявление, обращенное к генеральному директору команды Олегу Алешину, под которым подписался каждый ее член. Так бойкот мог распространиться и на матч с «Газовиком». И неизвестно, чем мотивировало руководство «Волги» своих подопечных (словом или материально), но на игру футболисты все же вышли. Правда, проиграли, но вышли.

Наверное, если бы ситуация не была в таком плачевном состоянии, главный тренер команды Андрей Талалаев не принимал бы решительных мер. На деле: с просьбой в решении финансовых проблем наставник обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву. Разгадка этого ребуса пока не найдена, однако министр спорта региона Сергей Панов пытается всех обнадежить: «Спонсор и правительство Нижегородской области ведут совместную работу по поиску способа покрытия образовавшейся задолженности».

Все же на одном энтузиазме и кормлении обещаниями далеко не уедешь. Это понимает и Андрей Талалаев. «По-житейски их понять можно – терпеть безденежье будет не всякий», – прокомментировал специалист ситуацию о скором уходе из команды лидеров Нигматуллина, Саталкина и Замалиева. Кто знает, возможно и остальные игроки потянутся вон с тонущего корабля. И ведь такой поворот событий кажется вполне логичным: футболисты – тоже люди, которым необходимы средства на содержание себя и своих семей. На такой волне слухи о том, что команда попросту будет закрыта, имеет под ногами все более крепкую почву.

Надо заметить, что «Волга» в финансовом плане не одинока. Ее учесть разделяет, к примеру, «Шинник», на которого то и дело прикрепляют клеймо банкрота. Или же «Луч-Энергия», чьи задолженности по выплате отпускных и заработных плат перед работниками клуба достигли отметки в 37 миллионов рублей. Но хочется верить, что все это не сможет стереть с футбольной карты еще несколько достойных команд.

Равнение на «Газовик», веселый «Зенит-2» и еще 3 тенденции сезона ФНЛ

Россия. Кубок ФНЛ ФНЛ Волга Томь Оренбург Нигматуллин Артур Суханов Эдуард Леандро Саталкин Никита Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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Вомбат
1445702850
Бюджет Волги на этот сезон 50 млн зеленых. Для сравнения - бюджет Тосно - 5, Амкара - 12, а Ростова - 28. Выводы делайте сами.
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Serjoga
1445703386
Заключайте реальные контракты и финансовых проблем будет меньше! А бастующих игроков не хотелось бы видеть в премьер-лиге ни в одном клубе! Их месячной зарплаты хватит обычной семье на год с лишним! Так, что говорить, что они голодают не стоит! Ростов без зарплаты играет и терпит, верит, что долги им погасят и идут в лидирующей группе! Не скажу, что долги это хорошо, но нужно понимать ситуацию в клубе и со своей стороны исполнять контракт полностью, а потом через суд все себе вернете. Вот тогда болельщики будут на вашей стороне! А сейчас вы "крысы, бегущие с тонущего корабля"!
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