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21.03.2017 11:50Ровно год назад Одемвингие должен был перейти в «Марсель», но его трансфер сорвался. С тех пор его карьера стремительно идет ко дну и рискует завершиться уже этим летом. Виталий Ошовский выясняет, что случилось с Питером и чем он теперь занимается.7
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29.01.2017 10:00АПЛ остается лучшей на планете, но все-таки она уже не та, что раньше. В вагонах денег от телетрансляций и картинных падениях затерялась настоящая любовь. «Бомбардир» вспоминает 6 игроков и 1 тренера, которых остро не хватает Англии.11
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17.12.2016 10:00«Однажды метнул дротик в сестру, но в целом я хороший». История защитника-бомбардира, который круче Джейми ВардиК 37 годам Гарет Маколи успел пройти путь Романа Широкова, забить исторические голы на Евро и помочь детям побороть рак. «Бомбардир» рассказывает, почему обычного футболиста «Вест Бромвича» нужно уважать больше мелькающих на телеэкранах звезд.2
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11.12.2016 22:00«Зенит» и «Спартак» планируют серьезно усилиться. Игроки «Томи» получат статусы свободных агентов. Ахмедова зовут в команду к Грациано Пелле. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.3