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Англия. Чемпионшип
Команды
Вест Бромвич
Результаты
€ 54,90 млн
Вест Бромвич - результаты матчей
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Хоуторнс
Сайт:
http://www.wba.co.uk/
Тренер:
Джеймс Моррисон
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Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2008/2009
03.11 | 23:00
Вест Бромвич
1 : 1
Саутгемптон
31.10 | 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Вест Бромвич
24.10 | 17:00
Престон
1 : 1
Вест Бромвич
17.10 | 17:00
Вест Бромвич
3 : 2
Блэкберн
13.10 | 21:45
Рексхэм
1 : 2
Вест Бромвич
10.10 | 14:30
Вест Бромвич
0 : 1
Бирмингем Сити
20.09 | 14:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Вест Бромвич
12.09 | 14:30
Вест Бромвич
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
09.09 | 21:45
Дерби Каунти
0 : 1
Вест Бромвич
05.09 | 17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Уотфорд
02.09 | 21:45
Вест Бромвич
1 : 1
Чарльтон
29.08 | 14:30
Мидлсбро
3 : 1
Вест Бромвич
23.08 | 14:00
Вест Бромвич
3 : 1
Бернли
15.08 | 17:00
Норвич Сити
1 : 2
Вест Бромвич
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