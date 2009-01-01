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    Вест Бромвич - результаты

    Город Вест Бромвич
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.wba.co.uk/
    Стадион Хоуторнс
    Тренер Карлос Корберан
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		3 марта, пятница 23:00 Халл Сити 2:0 Вест Бромвич
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:0 Мидлсбро
    33 тур
    		20 февраля, понедельник 23:00 Уотфорд 3:2 Вест Бромвич
    32 тур
    		15 февраля, среда 23:00 Вест Бромвич 1:1 Блэкберн
    31 тур
    		10 февраля, пятница 23:00 Бирмингем Сити 2:0 Вест Бромвич
    30 тур
    		3 февраля, пятница 23:00 Вест Бромвич 1:0 Ковентри
    28 тур
    		20 января, пятница 23:00 Бернли 2:1 Вест Бромвич
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Лутон Таун 2:3 Вест Бромвич
    26 тур
    		2 января, понедельник 18:00 Вест Бромвич 1:0 Рединг
    25 тур
    		29 декабря, четверг 23:00 Вест Бромвич 2:0 Престон
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Бристоль Сити 0:2 Вест Бромвич
    9 тур
    		21 декабря, среда 22:45 Ковентри 1:0 Вест Бромвич
    23 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:0 Ротерхэм
    22 тур
    		12 декабря, понедельник 23:00 Сандерленд 1:2 Вест Бромвич
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:0 Сток Сити
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Вест Бромвич
    19 тур
    		1 ноября, вторник 23:00 Вест Бромвич 1:0 Блэкпул
    18 тур
    		29 октября, суббота 14:30 Вест Бромвич 0:2 Шеффилд Юнайтед
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Миллуолл 2:1 Вест Бромвич
    16 тур
    		18 октября, вторник 22:00 Вест Бромвич 0:2 Бристоль Сити
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Рединг 0:2 Вест Бромвич
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:0 Лутон Таун
    13 тур
    		5 октября, среда 22:00 Престон 1:0 Вест Бромвич
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 2:3 Суонси
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Норвич Сити 1:1 Вест Бромвич
    10 тур
    		14 сентября, среда 22:00 Вест Бромвич 2:3 Бирмингем Сити
    8 тур
    		2 сентября, пятница 22:00 Вест Бромвич 1:1 Бернли
    7 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Уиган Атлетик 1:1 Вест Бромвич
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 2:2 Вест Бромвич
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Вест Бромвич 5:2 Халл Сити
    4 тур
    		17 августа, среда 22:00 Вест Бромвич 0:0 Кардифф
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Блэкберн 2:1 Вест Бромвич
    2 тур
    		8 августа, понедельник 22:00 Вест Бромвич 1:1 Уотфорд
    1 тур
    		30 июля, суббота 19:30 Мидлсбро 1:1 Вест Бромвич
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