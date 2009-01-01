Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|35 тур
|3 марта, пятница
|23:00
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|33 тур
|20 февраля, понедельник
|23:00
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|32 тур
|15 февраля, среда
|23:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|31 тур
|10 февраля, пятница
|23:00
|Бирмингем Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|30 тур
|3 февраля, пятница
|23:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Ковентри
|28 тур
|20 января, пятница
|23:00
|Бернли
|2:1
|Вест Бромвич
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|2:3
|Вест Бромвич
|26 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Рединг
|25 тур
|29 декабря, четверг
|23:00
|Вест Бромвич
|2:0
|Престон
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Бристоль Сити
|0:2
|Вест Бромвич
|9 тур
|21 декабря, среда
|22:45
|Ковентри
|1:0
|Вест Бромвич
|23 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|3:0
|Ротерхэм
|22 тур
|12 декабря, понедельник
|23:00
|Сандерленд
|1:2
|Вест Бромвич
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:0
|Сток Сити
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:1
|Вест Бромвич
|19 тур
|1 ноября, вторник
|23:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Блэкпул
|18 тур
|29 октября, суббота
|14:30
|Вест Бромвич
|0:2
|Шеффилд Юнайтед
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Миллуолл
|2:1
|Вест Бромвич
|16 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Вест Бромвич
|0:2
|Бристоль Сити
|15 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Рединг
|0:2
|Вест Бромвич
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Лутон Таун
|13 тур
|5 октября, среда
|22:00
|Престон
|1:0
|Вест Бромвич
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|2:3
|Суонси
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|1:1
|Вест Бромвич
|10 тур
|14 сентября, среда
|22:00
|Вест Бромвич
|2:3
|Бирмингем Сити
|8 тур
|2 сентября, пятница
|22:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Бернли
|7 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Уиган Атлетик
|1:1
|Вест Бромвич
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:2
|Вест Бромвич
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|5:2
|Халл Сити
|4 тур
|17 августа, среда
|22:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Кардифф
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Вест Бромвич
|2 тур
|8 августа, понедельник
|22:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Уотфорд
|1 тур
|30 июля, суббота
|19:30
|Мидлсбро
|1:1
|Вест Бромвич