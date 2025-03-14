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Англия. Чемпионшип
Команды
Вест Бромвич
Новости
€ 54,90 млн
Вест Бромвич - новости команды
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Хоуторнс
Сайт:
http://www.wba.co.uk/
Тренер:
Джеймс Моррисон
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Таблица
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Трансляция
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Валенсия» назначила нового главного тренера
2024.12.25 14:00
Видео
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
2024.07.28 11:24
2
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2024.05.18 18:06
Фото
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
2024.02.20 09:39
Видео
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
2024.01.28 17:14
1
Видео
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
2022.08.09 13:57
Фото
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
2022.07.02 09:46
Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети
2021.10.01 20:55
4
Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик
2021.08.26 00:02
2
Борха Валеро завершил карьеру
2021.07.01 10:14
«Вест Бромвич» хочет пригласить Лэмпарда на пост тренера
2021.05.20 20:56
«Вест Бромвич» объявил об уходе Эллардайса по окончании сезона
2021.05.20 07:42
АПЛ. Алиссон на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем»
2021.05.16 20:35
3
73-летний Ходжсон может сменить Эллардайса в «Вест Бромвиче»
2021.05.15 00:30
«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ после поражения от «Арсенала»
2021.05.09 22:54
«Манчестер Юнайтед» и еще два клуба – претенденты на вратаря «Вест Бромвича» Джонстона
2021.05.05 19:30
1
АПЛ. «Вест Хэм» победил «Бернли» и поднялся на пятое место, «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
2021.05.04 00:10
АПЛ. «Лестер» крупно победил «Вест Бромвич»
2021.04.22 23:56
АПЛ. «Вест Бромвич» разгромил «Саутгемптон», у команды Эллардайса восемь голов в двух матчах
2021.04.12 21:59
АПЛ. «Челси» дома крупно проиграл «Вест Бромвичу». Это первое поражение при Тухеле
2021.04.03 16:30
5
Мэйтленд-Найлс не намерен оставаться в «Арсенале»
2021.04.03 00:18
Уоткинс и Джонстон впервые вызваны в сборную Англии. Рэшфорд, Кейн и Стерлинг – в списке
2021.03.18 17:47
1
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Фулхэму», уступив в шестом домашнем матче подряд
2021.03.07 18:53
6
Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль»
2021.03.05 08:52
1
АПЛ. «Тоттенхэм» и «Эвертон» добились минимальных побед
2021.03.04 22:54
1
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