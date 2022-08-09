- 9 августа 2022
- 13:57 Видео Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
- 2 июля 2022
- 09:46 Фото Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
- 1 октября 2021
- 20:55 Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети 4
- 26 августа 2021
- 00:02 Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик 2
- 1 июля 2021
- 10:14 Борха Валеро завершил карьеру
- 20 мая 2021
- 20:56 «Вест Бромвич» хочет пригласить Лэмпарда на пост тренера
- 07:42 «Вест Бромвич» объявил об уходе Эллардайса по окончании сезона
- 16 мая 2021
- 20:35 АПЛ. Алиссон на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем» 3
- 15 мая 2021
- 00:30 73-летний Ходжсон может сменить Эллардайса в «Вест Бромвиче»
- 9 мая 2021
- 22:54 «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ после поражения от «Арсенала»
- 5 мая 2021
- 19:30 «Манчестер Юнайтед» и еще два клуба – претенденты на вратаря «Вест Бромвича» Джонстона 1
- 4 мая 2021
- 00:10 АПЛ. «Вест Хэм» победил «Бернли» и поднялся на пятое место, «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
- 22 апреля 2021
- 23:56 АПЛ. «Лестер» крупно победил «Вест Бромвич»
- 12 апреля 2021
- 21:59 АПЛ. «Вест Бромвич» разгромил «Саутгемптон», у команды Эллардайса восемь голов в двух матчах
- 3 апреля 2021
- 16:30 АПЛ. «Челси» дома крупно проиграл «Вест Бромвичу». Это первое поражение при Тухеле 5
- 00:18 Мэйтленд-Найлс не намерен оставаться в «Арсенале»
- 18 марта 2021
- 17:47 Уоткинс и Джонстон впервые вызваны в сборную Англии. Рэшфорд, Кейн и Стерлинг – в списке 1
- 7 марта 2021
- 18:53 АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Фулхэму», уступив в шестом домашнем матче подряд 6
- 5 марта 2021
- 08:52 Только три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль» 1
- 4 марта 2021
- 22:54 АПЛ. «Тоттенхэм» и «Эвертон» добились минимальных побед
- 27 февраля 2021
- 22:49 АПЛ. «Брайтон» проиграл «Вест Бромвичу», не реализовав два пенальти; «Астон Вилла» победила «Лидс»
- 14 февраля 2021
- 21:42 Сульшер: «МЮ» не даст «Сити» уйти в отрыв, мы не отдадим титул так рано» 2