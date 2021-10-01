Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети

Болельщик «Вест Бромвича» Саймон Силвуд признан виновным в расизме в отношении футболиста Романа Сойерса. Фаната приговорили к восьми неделям тюрьмы.
В январе Силвуд признался, что случайно назвал в соцесети Сойерса бабуином. По словам фаната, он хотел написать другое слово, но вмешалась автозамена на смартфоне.
- В Британии это 1-й случай, когда за интернет-оскорбление приговорили к тюрьме.
- 4 недели Силвуд проведет в тюрьме реально, еще 4 – условно.
- Болельщик заплатит 580 евро оскорбленному Сойерсу в качестве компенсации.
Источник: Sky Sports