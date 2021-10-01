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  • Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети

Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети

1 октября 2021, 20:55
4

Болельщик «Вест Бромвича» Саймон Силвуд признан виновным в расизме в отношении футболиста Романа Сойерса. Фаната приговорили к восьми неделям тюрьмы.

В январе Силвуд признался, что случайно назвал в соцесети Сойерса бабуином. По словам фаната, он хотел написать другое слово, но вмешалась автозамена на смартфоне.

  • В Британии это 1-й случай, когда за интернет-оскорбление приговорили к тюрьме.
  • 4 недели Силвуд проведет в тюрьме реально, еще 4 – условно.
  • Болельщик заплатит 580 евро оскорбленному Сойерсу в качестве компенсации.

Источник: Sky Sports
Англия. Чемпионшип Вест Бромвич
Комментарии (4)
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Олег1204
1633111371
Маразм
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Ловкий Бубен
1633118002
когда у нас наконец начнут сажать за клевету, оскорбления , обвинения без доказательств
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Nikoo
1633130074
Эти Черн0жопые надоели уже со своими проблемами. Н€гр и в Африке н£гр
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