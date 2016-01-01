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    Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети

    Болельщик «Вест Бромвича» Саймон Силвуд признан виновным в расизме в отношении футболиста Романа Сойерса. Фаната приговорили к восьми неделям тюрьмы.

    В январе Силвуд признался, что случайно назвал в соцесети Сойерса бабуином. По словам фаната, он хотел написать другое слово, но вмешалась автозамена на смартфоне.

    • В Британии это 1-й случай, когда за интернет-оскорбление приговорили к тюрьме.
    • 4 недели Силвуд проведет в тюрьме реально, еще 4 – условно.
    • Болельщик заплатит 580 евро оскорбленному Сойерсу в качестве компенсации.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1624

      Ловкий Бубен 15 минут назад

      когда у нас наконец начнут сажать за клевету, оскорбления , обвинения без доказательств

      0
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      Рейтинг: +1281

      Олег1204 2 часа назад

      Маразм

      0
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