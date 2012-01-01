АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Фулхэму», уступив в шестом домашнем матче подряд

на самом деле , уму не постижимо . Таких случайностей не бывает) даже просто нахаляву можно было где-то в ничью сыграть, а так поражения.. да еще такие соперники типа брайтона, фулхема.. Клопп, как так? не дружи с моуриьно и артетой
«Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» (0:1) в матче 27-го тура АПЛ. Единственный гол на 45-й минуте забил Марио Лемина.
«Ливерпуль» впервые в истории уступил в шести домашних матчах подряд во всех турнирах.
Команда Юргена Клоппа забила один гол в семи последних матчах на «Энфилде».
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Ливерпуль – Фулхэм – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Лемина, 45.