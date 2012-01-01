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    АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Фулхэму», уступив в шестом домашнем матче подряд

    «Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» (0:1) в матче 27-го тура АПЛ. Единственный гол на 45-й минуте забил Марио Лемина.

    «Ливерпуль» впервые в истории уступил в шести домашних матчах подряд во всех турнирах.

    Команда Юргена Клоппа забила один гол в семи последних матчах на «Энфилде».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Ливерпуль – Фулхэм – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лемина, 45.

    Вест Бромвич – Ньюкасл – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10470

      DeStar 52 секунды назад

      на самом деле , уму не постижимо . Таких случайностей не бывает) даже просто нахаляву можно было где-то в ничью сыграть, а так поражения.. да еще такие соперники типа брайтона, фулхема.. Клопп, как так? не дружи с моуриьно и артетой

      0
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      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 3 минуты назад

      Это вам за Тоттенхем

      0
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      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 24 минуты назад

      Ну че ливерпуль чемпион?

      1
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      Рейтинг: +1418

      Tsigan 24 минуты назад

      Что с ними???

      2
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      Рейтинг: +2506

      AZ 26 минут назад

      Жестко... Но рад победе Фулхэма... Хочу, чтобы эти парни остались в АПЛ

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