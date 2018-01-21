Рондон сломал ногу сопернику и заплакал. Это было трогательно

Градус трагедии упал в один момент.

Полузащитник «Эвертона» Джеймс Маккарти получил перелом ноги. Теперь игрок долго не сможет выходить на поле, а произошедшее вывело из себя Соломона Рондона. Бывший нападающий «Зенита» – виновник ситуации. Именно в столкновении с ним травмировался Маккарти, которого унесли с поля на носилках.

twit text — Everton (@Everton) 20 января 2018 г.

У Маккарти диагностировали двойной перелом, а Рондон, увидев последствия столкновения, расплакался. Это выглядело сильно.

twit text — Mick (@GOT_Micknick) 20 января 2018 г.

Сам Рондон рассказал о произошедшем уже после матча. «Я опустошен. О соперничестве забывают, когда коллега получает такую травму. Надеюсь, скоро ты снова будешь играть, Маккарти», – написал Соломон в своем твиттере.

twit text — Salomón Rondón (@salorondon23) 20 января 2018 г.

«Я не был уверен, что Рондон сможет продолжать игру. На нем отразилось то, что он услышал хруст или похожий звук. Такой он человек», – прокомментировал ситуацию тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью. Игра завершилась ничейным исходом, что не устроило никого из соперников. Зато реакция Рондона точно показала его с хорошей стороны.