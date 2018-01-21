Рондон сломал ногу сопернику и заплакал. Это было трогательно

Полузащитник «Эвертона» Джеймс Маккарти получил перелом ноги. Теперь игрок долго не сможет выходить на поле, а произошедшее вывело из себя Соломона Рондона. Бывший нападающий «Зенита» – виновник ситуации. Именно в столкновении с ним травмировался Маккарти, которого унесли с поля на носилках.
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— Everton (@Everton) 20 января 2018 г.
У Маккарти диагностировали двойной перелом, а Рондон, увидев последствия столкновения, расплакался. Это выглядело сильно.
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— Mick (@GOT_Micknick) 20 января 2018 г.
Сам Рондон рассказал о произошедшем уже после матча. «Я опустошен. О соперничестве забывают, когда коллега получает такую травму. Надеюсь, скоро ты снова будешь играть, Маккарти», – написал Соломон в своем твиттере.
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— Salomón Rondón (@salorondon23) 20 января 2018 г.
«Я не был уверен, что Рондон сможет продолжать игру. На нем отразилось то, что он услышал хруст или похожий звук. Такой он человек», – прокомментировал ситуацию тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью. Игра завершилась ничейным исходом, что не устроило никого из соперников. Зато реакция Рондона точно показала его с хорошей стороны.