Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рондон сломал ногу сопернику и заплакал. Это было трогательно


    3.2
    Голосов: 12
    21.01.2018 20:55
    Градус трагедии упал в один момент.

    Полузащитник «Эвертона» Джеймс Маккарти получил перелом ноги. Теперь игрок долго не сможет выходить на поле, а произошедшее вывело из себя Соломона Рондона. Бывший нападающий «Зенита» – виновник ситуации. Именно в столкновении с ним травмировался Маккарти, которого унесли с поля на носилках.

    У Маккарти диагностировали двойной перелом, а Рондон, увидев последствия столкновения, расплакался. Это выглядело сильно.

    Сам Рондон рассказал о произошедшем уже после матча. «Я опустошен. О соперничестве забывают, когда коллега получает такую травму. Надеюсь, скоро ты снова будешь играть, Маккарти», – написал Соломон в своем твиттере.

    «Я не был уверен, что Рондон сможет продолжать игру. На нем отразилось то, что он услышал хруст или похожий звук. Такой он человек», – прокомментировал ситуацию тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью. Игра завершилась ничейным исходом, что не устроило никого из соперников. Зато реакция Рондона точно показала его с хорошей стороны.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Irish Sun
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 24 января 2018, 20:46

      а помните как он защитника сандерленда от смерти спас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      lyod004 22 января 2018, 13:07

      Прогнозы нa футбол| Матч 24.01.2018 -- stavki-info.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 января 2018, 09:26

      Жестко(((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 22 января 2018, 07:04

      Жалко конечно если коллеги может закончить карьеру из-за тебя (((

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      drugo > android-uz 30 января 2018, 16:05

      Как показывает практика после таких травм футболисты возвращаются на поле. Аэрон Ремзи ... Люк Шоу... примеров много, поэтому травма, конечно, серьезная и очень болезненная, но не такая после которой завершают карьеру.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      drugo > android-uz 30 января 2018, 16:06

      На мой взгляд, травма у Ибрагимовича с крестами, серьезней в плане последствий, чем эта...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 января 2018, 01:06

      Костоломон Рондон заплакал. Бывает, игровой момент.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 22 января 2018, 00:34

      Рондон в Зените был далеко не гондон. Не понимаю, зачем на его место Тсюпу поставили из Спартака.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Холстомер 22 января 2018, 11:25

      паспорт однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 21 января 2018, 23:02

      Да видео к этому материалу бы явно не помешало...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > alexfilatov 26 января 2018, 09:49

      гуглом умеешь пользоваться? вбей "рондон маккарти", перейди во вкладку "Видео" и любуйся

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov > hellkid 26 января 2018, 20:15

      зачем мне лишние телодвижения, если можно было сразу материалу приделать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 января 2018, 21:48

      Сразу вспоминается подобный случай с негодяем Роем Кином, который намеренно сломал ногу Альф-Инге Холанду, из-за чего тот закончил карьеру. Рондон не такой!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > Черкизовский Кот 21 января 2018, 23:18

      Вы не путайте, Кин намеренно летел в ногу норвежцу, это конечно же его не красит, а здесь случился игровой момент

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Kulima 22 января 2018, 00:23

      Я именно так и написал.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11